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Аракчи высказался о ядерной программе Ирана - РИА Новости, 22.06.2025
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13:27 22.06.2025 (обновлено: 14:41 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/arakchi-2024629555.html
Аракчи высказался о ядерной программе Ирана
Аракчи высказался о ядерной программе Ирана - РИА Новости, 22.06.2025
Аракчи высказался о ядерной программе Ирана
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не понимает, почему США атаковали его ядерные объекты по ложным обвинениям в попытке создать ядерное оружие, и... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T13:27:00+03:00
2025-06-22T14:41:00+03:00
аббас аракчи
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не понимает, почему США атаковали его ядерные объекты по ложным обвинениям в попытке создать ядерное оружие, и подчеркнул, что ядерная программа Ирана продолжит носить мирный характер. "Иран не сделал ничего плохого. Мы не понимаем, почему на Иран нужно нападать под ложным предлогом, будто Иран разрабатывает ядерное оружие. Вот уже 20 лет мы пытаемся доказать, что наша мирная ядерная программа на самом деле является мирной и будет оставаться таковой", - заявил Аракчи на пресс-конференции в Стамбуле. Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Президент России Владимир Путин заявлял в интервью телеканалу Sky News Arabia, что таких доказательств нет ни у МАГАТЭ, ни у России. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, также сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН. В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметило, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов, но позднее не исключило радиоактивное и химическое загрязнения внутри них. Атака уже вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции США, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.
https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html
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иран
сша
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Заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи после ударов США по Ирану
Заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи после ударов США по Ирану
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аббас аракчи, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, рафаэль гросси, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире
Аббас Аракчи, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Рафаэль Гросси, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире
Аракчи высказался о ядерной программе Ирана

Глава МИД Ирана Аракчи: ядерная программа Тегерана будет носить мирный характер

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не понимает, почему США атаковали его ядерные объекты по ложным обвинениям в попытке создать ядерное оружие, и подчеркнул, что ядерная программа Ирана продолжит носить мирный характер.
"Иран не сделал ничего плохого. Мы не понимаем, почему на Иран нужно нападать под ложным предлогом, будто Иран разрабатывает ядерное оружие. Вот уже 20 лет мы пытаемся доказать, что наша мирная ядерная программа на самом деле является мирной и будет оставаться таковой", - заявил Аракчи на пресс-конференции в Стамбуле.
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Президент России Владимир Путин заявлял в интервью телеканалу Sky News Arabia, что таких доказательств нет ни у МАГАТЭ, ни у России. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, также сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран готов обрушить все
18 июня, 08:00
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН.
В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметило, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов, но позднее не исключило радиоактивное и химическое загрязнения внутри них.
Атака уже вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции США, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
13 июня, 12:34
 
Аббас АракчиИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампРафаэль ГроссиООНМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеВ мире
 
 
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