Рейтинг@Mail.ru
На Чукотке в 2025 году вырастет добыча золота, заявил Кузнецов - РИА Новости, 21.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
05:50 21.06.2025 (обновлено: 10:56 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/zoloto-2024439129.html
На Чукотке в 2025 году вырастет добыча золота, заявил Кузнецов
На Чукотке в 2025 году вырастет добыча золота, заявил Кузнецов - РИА Новости, 21.06.2025
На Чукотке в 2025 году вырастет добыча золота, заявил Кузнецов
Общая добыча золота в 2025 году на Чукотке, как ожидается, вырастет на 10-15% по сравнению с прошлым годом, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T05:50:00+03:00
2025-06-21T10:56:00+03:00
пмэф-2025
экономика
чукотка
чукотский автономный округ
санкт-петербург
владислав кузнецов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024463756_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_375f05acfd9323068f38c9b23f4d91b3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Общая добыча золота в 2025 году на Чукотке, как ожидается, вырастет на 10-15% по сравнению с прошлым годом, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Владислав Кузнецов. В 2024 году добыча золота в регионе составила 24,5 тонны, что на 3% превысило показатели 2023 года, сообщал департамент промышленной политики Чукотского АО. "В первом квартале 2025 года Чукотский автономный округ продемонстрировал впечатляющий рост: предприятия региона добыли 5,3 тонны золота, что на 18% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Не менее успешной оказалась и добыча серебра, составляющая 34,6 тонны, что на 38% больше, чем годом ранее. При сохранении текущих темпов роста мы можем предполагать, что общая добыча золота в 2025 году вырастет на 10-15% по сравнению с прошлым годом", - сказал Кузнецов. Он отметил, что это стало возможным благодаря значительным инвестициям, вложенным в модернизацию оборудования и внедрение новых технологий. Это позволило повысить эффективность добычи. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250621/chukotka-2024435048.html
https://ria.ru/20250617/zoloto-2023248175.html
чукотка
чукотский автономный округ
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024463756_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b863aaebd6ca51dab3d428d04199ed35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, чукотка, чукотский автономный округ, санкт-петербург, владислав кузнецов
ПМЭФ-2025, Экономика, Чукотка, Чукотский автономный округ, Санкт-Петербург, Владислав Кузнецов
На Чукотке в 2025 году вырастет добыча золота, заявил Кузнецов

Кузнецов: добыча золота на Чукотке в 2025 году вырастет на 10-15 процентов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладислав Кузнецов на ПМЭФ-2025
Владислав Кузнецов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Владислав Кузнецов на ПМЭФ-2025
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Общая добыча золота в 2025 году на Чукотке, как ожидается, вырастет на 10-15% по сравнению с прошлым годом, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Владислав Кузнецов.
В 2024 году добыча золота в регионе составила 24,5 тонны, что на 3% превысило показатели 2023 года, сообщал департамент промышленной политики Чукотского АО.
Торговля куриными яйцами - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Чукотка вышла на полную самообеспеченность яйцами
Вчера, 03:45
"В первом квартале 2025 года Чукотский автономный округ продемонстрировал впечатляющий рост: предприятия региона добыли 5,3 тонны золота, что на 18% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Не менее успешной оказалась и добыча серебра, составляющая 34,6 тонны, что на 38% больше, чем годом ранее. При сохранении текущих темпов роста мы можем предполагать, что общая добыча золота в 2025 году вырастет на 10-15% по сравнению с прошлым годом", - сказал Кузнецов.
Он отметил, что это стало возможным благодаря значительным инвестициям, вложенным в модернизацию оборудования и внедрение новых технологий. Это позволило повысить эффективность добычи.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Производство золотых слитков - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Эксперт: золото может подорожать за счет эскалации на Ближнем Востоке
17 июня, 06:14
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаЧукоткаЧукотский автономный округСанкт-ПетербургВладислав Кузнецов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала