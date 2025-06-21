https://ria.ru/20250621/zoloto-2024439129.html
На Чукотке в 2025 году вырастет добыча золота, заявил Кузнецов
На Чукотке в 2025 году вырастет добыча золота, заявил Кузнецов - РИА Новости, 21.06.2025
На Чукотке в 2025 году вырастет добыча золота, заявил Кузнецов
Общая добыча золота в 2025 году на Чукотке, как ожидается, вырастет на 10-15% по сравнению с прошлым годом, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T05:50:00+03:00
2025-06-21T05:50:00+03:00
2025-06-21T10:56:00+03:00
пмэф-2025
экономика
чукотка
чукотский автономный округ
санкт-петербург
владислав кузнецов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024463756_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_375f05acfd9323068f38c9b23f4d91b3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Общая добыча золота в 2025 году на Чукотке, как ожидается, вырастет на 10-15% по сравнению с прошлым годом, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Владислав Кузнецов. В 2024 году добыча золота в регионе составила 24,5 тонны, что на 3% превысило показатели 2023 года, сообщал департамент промышленной политики Чукотского АО. "В первом квартале 2025 года Чукотский автономный округ продемонстрировал впечатляющий рост: предприятия региона добыли 5,3 тонны золота, что на 18% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Не менее успешной оказалась и добыча серебра, составляющая 34,6 тонны, что на 38% больше, чем годом ранее. При сохранении текущих темпов роста мы можем предполагать, что общая добыча золота в 2025 году вырастет на 10-15% по сравнению с прошлым годом", - сказал Кузнецов. Он отметил, что это стало возможным благодаря значительным инвестициям, вложенным в модернизацию оборудования и внедрение новых технологий. Это позволило повысить эффективность добычи. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250621/chukotka-2024435048.html
https://ria.ru/20250617/zoloto-2023248175.html
чукотка
чукотский автономный округ
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024463756_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b863aaebd6ca51dab3d428d04199ed35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, чукотка, чукотский автономный округ, санкт-петербург, владислав кузнецов
ПМЭФ-2025, Экономика, Чукотка, Чукотский автономный округ, Санкт-Петербург, Владислав Кузнецов
На Чукотке в 2025 году вырастет добыча золота, заявил Кузнецов
Кузнецов: добыча золота на Чукотке в 2025 году вырастет на 10-15 процентов