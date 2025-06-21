https://ria.ru/20250621/zoloto-2024439129.html

На Чукотке в 2025 году вырастет добыча золота, заявил Кузнецов

На Чукотке в 2025 году вырастет добыча золота, заявил Кузнецов - РИА Новости, 21.06.2025

На Чукотке в 2025 году вырастет добыча золота, заявил Кузнецов

Общая добыча золота в 2025 году на Чукотке, как ожидается, вырастет на 10-15% по сравнению с прошлым годом, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T05:50:00+03:00

2025-06-21T05:50:00+03:00

2025-06-21T10:56:00+03:00

пмэф-2025

экономика

чукотка

чукотский автономный округ

санкт-петербург

владислав кузнецов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Общая добыча золота в 2025 году на Чукотке, как ожидается, вырастет на 10-15% по сравнению с прошлым годом, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Владислав Кузнецов. В 2024 году добыча золота в регионе составила 24,5 тонны, что на 3% превысило показатели 2023 года, сообщал департамент промышленной политики Чукотского АО. "В первом квартале 2025 года Чукотский автономный округ продемонстрировал впечатляющий рост: предприятия региона добыли 5,3 тонны золота, что на 18% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Не менее успешной оказалась и добыча серебра, составляющая 34,6 тонны, что на 38% больше, чем годом ранее. При сохранении текущих темпов роста мы можем предполагать, что общая добыча золота в 2025 году вырастет на 10-15% по сравнению с прошлым годом", - сказал Кузнецов. Он отметил, что это стало возможным благодаря значительным инвестициям, вложенным в модернизацию оборудования и внедрение новых технологий. Это позволило повысить эффективность добычи. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250621/chukotka-2024435048.html

https://ria.ru/20250617/zoloto-2023248175.html

чукотка

чукотский автономный округ

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Дарья Буймова

экономика, чукотка, чукотский автономный округ, санкт-петербург, владислав кузнецов