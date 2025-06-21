https://ria.ru/20250621/vostorg-2024437568.html

"Грандиозное событие": в США пришли в восторг от увиденного в России

"Грандиозное событие": в США пришли в восторг от увиденного в России - РИА Новости, 21.06.2025

"Грандиозное событие": в США пришли в восторг от увиденного в России

Россия продемонстрировала, что она может организовывать мероприятия мирового масштаба, и ПМЭФ-2025 — тому подтверждение, заявил американский геополитический... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T05:11:00+03:00

2025-06-21T05:11:00+03:00

2025-06-21T08:56:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия продемонстрировала, что она может организовывать мероприятия мирового масштаба, и ПМЭФ-2025 — тому подтверждение, заявил американский геополитический аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала Garland Nixon."Путин выступал на ежегодном Петербургском международном экономическом форуме, который был создан для демонстрации достижений России, что она может предложить для иностранных инвесторов. Это было по-настоящему грандиозное событие", — отметил он.Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема мероприятия в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". На полях форума были проведены несколько десятков встреч делегаций и переговоров с представителями других государств.Российский лидер выступил на пленарном заседании форума. Российский лидер упомянул украинский и арабо-израильские конфликты и подтвердил курс на построение многополярного мира. Особое внимание Путин уделил экономическим успехам России.Компанию главе России составил президент Индонезии Прабово Субианто — главный гость ПМЭФ в этом году. Кроме того, на пленарной сессии ПМЭФ выступили командующий королевской гвардией Бахрейна Насер бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

https://ria.ru/20250620/ukraina-2024422349.html

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россия, марк слебода, в мире