"Грандиозное событие": в США пришли в восторг от увиденного в России
Аналитик Слебода назвал ПМЭФ по-настоящему грандиозным событием
© POOL | Перейти в медиабанкПленарное заседание XXVIII Петербургского международного экономического форума
© POOL
Пленарное заседание XXVIII Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия продемонстрировала, что она может организовывать мероприятия мирового масштаба, и ПМЭФ-2025 — тому подтверждение, заявил американский геополитический аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала Garland Nixon.
"Путин выступал на ежегодном Петербургском международном экономическом форуме, который был создан для демонстрации достижений России, что она может предложить для иностранных инвесторов. Это было по-настоящему грандиозное событие", — отметил он.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема мероприятия в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". На полях форума были проведены несколько десятков встреч делегаций и переговоров с представителями других государств.
Российский лидер выступил на пленарном заседании форума. Российский лидер упомянул украинский и арабо-израильские конфликты и подтвердил курс на построение многополярного мира. Особое внимание Путин уделил экономическим успехам России.
Компанию главе России составил президент Индонезии Прабово Субианто — главный гость ПМЭФ в этом году. Кроме того, на пленарной сессии ПМЭФ выступили командующий королевской гвардией Бахрейна Насер бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.