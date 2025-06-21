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Промышленное производство мордовского вина могут начать в 2028 году - РИА Новости, 21.06.2025
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17:08 21.06.2025 (обновлено: 18:33 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/vino-2024521352.html
Промышленное производство мордовского вина могут начать в 2028 году
Промышленное производство мордовского вина могут начать в 2028 году - РИА Новости, 21.06.2025
Промышленное производство мордовского вина могут начать в 2028 году
Первое молодое мордовское вино из выращенного в республике винограда может быть произведено в промышленных масштабах в 2028 году, заявил РИА Новости в интервью... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T17:08:00+03:00
2025-06-21T18:33:00+03:00
экономика
ардатовский район
артем здунов
республика мордовия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Первое молодое мордовское вино из выращенного в республике винограда может быть произведено в промышленных масштабах в 2028 году, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ глава Мордовии Артем Здунов. "Виноград - это наше новое направление. Это, наверное, самый северный виноград в Российской Федерации, который выращивается в промышленных целях. Высадили первые пробные партии в 2021 году, в этом году уже попробуем делать молодое вино. Это будет пробная партия", - сказал Здунов. На вопрос корреспондента агентства о том, когда же можно будет попробовать мордовское "божоле нуво", глава республики заявил, что придется подождать еще три года, поскольку в этом году для виноделия будет использована лишь небольшая опытная партия винограда, выращенная в Ардатовском районе. По его словам, основную высадку виноградников произвели в этом году: высажено 17,5 тысячи виноградных лоз на 10 гектарах земли. Сорта подбирали специально под Мордовию, пригласив из соседних регионов агрономов, специализирующихся на выращивании винограда. Первый урожай будет к 2028 году. "Первый, можно сказать, северный виноград. Конечно, уже только в 2028 году мы сможем об этом (выпуске вина - ред.) говорить. К 2028 году это может быть промышленное производство мордовского вина… Мы попробуем зайти на этот рынок", - сказал Здунов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/gruppa-2024209840.html
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экономика, ардатовский район, артем здунов, республика мордовия
Экономика, Ардатовский район, Артем Здунов, Республика Мордовия
Промышленное производство мордовского вина могут начать в 2028 году

Глава Мордовии Здунов: первое мордовское вино может быть изготовлено в 2028 году

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАртем Здунов на ПМЭФ-2025
Артем Здунов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Артем Здунов на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Первое молодое мордовское вино из выращенного в республике винограда может быть произведено в промышленных масштабах в 2028 году, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ глава Мордовии Артем Здунов.
"Виноград - это наше новое направление. Это, наверное, самый северный виноград в Российской Федерации, который выращивается в промышленных целях. Высадили первые пробные партии в 2021 году, в этом году уже попробуем делать молодое вино. Это будет пробная партия", - сказал Здунов.
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На вопрос корреспондента агентства о том, когда же можно будет попробовать мордовское "божоле нуво", глава республики заявил, что придется подождать еще три года, поскольку в этом году для виноделия будет использована лишь небольшая опытная партия винограда, выращенная в Ардатовском районе.
По его словам, основную высадку виноградников произвели в этом году: высажено 17,5 тысячи виноградных лоз на 10 гектарах земли. Сорта подбирали специально под Мордовию, пригласив из соседних регионов агрономов, специализирующихся на выращивании винограда. Первый урожай будет к 2028 году.
"Первый, можно сказать, северный виноград. Конечно, уже только в 2028 году мы сможем об этом (выпуске вина - ред.) говорить. К 2028 году это может быть промышленное производство мордовского вина… Мы попробуем зайти на этот рынок", - сказал Здунов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаАрдатовский районАртем ЗдуновРеспублика Мордовия
 
 
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