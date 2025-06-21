https://ria.ru/20250621/vino-2024521352.html

Промышленное производство мордовского вина могут начать в 2028 году

Промышленное производство мордовского вина могут начать в 2028 году - РИА Новости, 21.06.2025

Промышленное производство мордовского вина могут начать в 2028 году

Первое молодое мордовское вино из выращенного в республике винограда может быть произведено в промышленных масштабах в 2028 году, заявил РИА Новости в интервью... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T17:08:00+03:00

2025-06-21T17:08:00+03:00

2025-06-21T18:33:00+03:00

экономика

ардатовский район

артем здунов

республика мордовия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024530829_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_681eb1be557bda7b0519a9853283ad6b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Первое молодое мордовское вино из выращенного в республике винограда может быть произведено в промышленных масштабах в 2028 году, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ глава Мордовии Артем Здунов. "Виноград - это наше новое направление. Это, наверное, самый северный виноград в Российской Федерации, который выращивается в промышленных целях. Высадили первые пробные партии в 2021 году, в этом году уже попробуем делать молодое вино. Это будет пробная партия", - сказал Здунов. На вопрос корреспондента агентства о том, когда же можно будет попробовать мордовское "божоле нуво", глава республики заявил, что придется подождать еще три года, поскольку в этом году для виноделия будет использована лишь небольшая опытная партия винограда, выращенная в Ардатовском районе. По его словам, основную высадку виноградников произвели в этом году: высажено 17,5 тысячи виноградных лоз на 10 гектарах земли. Сорта подбирали специально под Мордовию, пригласив из соседних регионов агрономов, специализирующихся на выращивании винограда. Первый урожай будет к 2028 году. "Первый, можно сказать, северный виноград. Конечно, уже только в 2028 году мы сможем об этом (выпуске вина - ред.) говорить. К 2028 году это может быть промышленное производство мордовского вина… Мы попробуем зайти на этот рынок", - сказал Здунов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/gruppa-2024209840.html

https://ria.ru/20250621/vino-2024503765.html

ардатовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ардатовский район, артем здунов, республика мордовия