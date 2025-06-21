https://ria.ru/20250621/vino-2024503765.html

"Дербент Вино" рассматривает рынки Индии и Китая для экспорта

"Дербент Вино" рассматривает рынки Индии и Китая для экспорта - РИА Новости, 21.06.2025

"Дербент Вино" рассматривает рынки Индии и Китая для экспорта

Винодельня "Дербент Вино", один из ведущих российских производителей игристых вин, рассматривает рынки Индии и Китая для начала поставок продукции, рассказал... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T14:49:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Винодельня "Дербент Вино", один из ведущих российских производителей игристых вин, рассматривает рынки Индии и Китая для начала поставок продукции, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2025 генеральный директор компании Эмиль Омаров. "В этом году объем отгрузок предприятие планирует увеличить. Также рассматриваем рынок Индии и Китая для экспорта продукции", - рассказал он. Омаров добавил, что за 2024 год винодельня "Дербент Вино" произвела более 10 миллионов бутылок вина. "По направлению экспорта работа продолжается с Узбекистаном, куда было отправлено 14,5 тысяч бутылок винодельческой продукции, с Казахстаном – 38,3 тысячи бутылок, и с Белоруссией, куда в прошлом году было направлено 36,6 тысячи бутылок, что меньше чем в 2023 году из-за введенных там законодательных ограничений", - заключил глава компании. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250311/rossija-2004307288.html

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экономика, индия, китай, узбекистан