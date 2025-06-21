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В иранском Красном полумесяце заявили, что Израиль атаковал их вертолет

В иранском Красном полумесяце заявили, что Израиль атаковал их вертолет - РИА Новости, 21.06.2025

В иранском Красном полумесяце заявили, что Израиль атаковал их вертолет

Израиль атаковал вертолет общества Красного полумесяца Ирана, сообщает официальный Telegram-канал организации. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T15:12:00+03:00

2025-06-21T15:12:00+03:00

2025-06-21T15:22:00+03:00

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ЕГЕРАН, 21 июн – РИА Новости. Израиль атаковал вертолет общества Красного полумесяца Ирана, сообщает официальный Telegram-канал организации."Спасательный вертолет общества Красного полумесяца … получил повреждения в результате вероломной атаки Израиля", – говорится в сообщении.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, в стране погибли не менее 430 человек и более 3,5 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

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