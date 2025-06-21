https://ria.ru/20250621/ukraina-2024544058.html

Семья вице-премьера Украины вслед за ним покинула страну, пишут СМИ

Семья вице-премьера Украины вслед за ним покинула страну, пишут СМИ - РИА Новости, 21.06.2025

Семья вице-премьера Украины вслед за ним покинула страну, пишут СМИ

Семья вице-премьера Украины Алексея Чернышова, который, предположительно, бежал с Украины, также покинула страну, сообщило украинское издание "Украинская... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T21:58:00+03:00

2025-06-21T21:58:00+03:00

2025-06-21T21:58:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Семья вице-премьера Украины Алексея Чернышова, который, предположительно, бежал с Украины, также покинула страну, сообщило украинское издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Ранее возглавляемое Чернышовым министерство национального единства Украины на фоне сообщений о бегстве министра за границу отказалось уточнить дату завершения его командировки и возвращения в страну. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, ссылаясь на комментарий украинского премьера Дениса Шмыгаля, позднее заявил, что командировка Чернышова согласована только на текущую неделю, то есть до воскресенья 22 июня. "Семья вице-премьера, министра национального единства Алексея Чернышова выехала с Украины... По информации источников, 19 июня уехал сын Чернышова, 20 июня - жена", - говорится в материале на сайте издания. В четверг украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", в своем Telegram-канале заявил, что министр национального единства Украины Алексей Чернышов в начале недели отправился в командировку в Австрию и не вернулся. По словам Ткача, на минувшей неделе национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура страны задержали двух соратников Чернышова. Один из них был уже у границы. Сам же Чернышов на момент вручения подозрений оказался в командировке. Пресс-служба Чернышова в комментарии "Украинской правде" отметила, что вице-премьер находится в плановой командировке в странах Евросоюза. Позднее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене заявил, что с Украины также сбежал "кошелек" Владимира Зеленского - совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич. По данным украинского издания "Бигус", значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250619/deputat-2023846915.html

https://ria.ru/20241226/zelenskiy-1991405818.html

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