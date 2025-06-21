https://ria.ru/20250621/ukraina-2024476155.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.06.2025

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в субботу в Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T12:06:00+03:00

2025-06-21T12:06:00+03:00

2025-06-21T12:06:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно - в 11.43.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровская область, украина