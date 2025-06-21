https://ria.ru/20250621/ukraina-2024456813.html

На Украине запаниковали после слов Путина о Сумах

На Украине запаниковали после слов Путина о Сумах - РИА Новости, 21.06.2025

На Украине запаниковали после слов Путина о Сумах

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая пожаловалась на проблемы с обороной в Сумской области после заявления президента России Владимира Путина о Сумах. Об... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T10:03:00+03:00

2025-06-21T10:03:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая пожаловалась на проблемы с обороной в Сумской области после заявления президента России Владимира Путина о Сумах. Об этом она написала в Telegram-канале."Главнокомандующий ВСУ (Александр Сырский. — Прим. ред.) пропустил наступление на Сумскую область. Он системно давил на десантно-штурмовые войска, их командующего Скибюка, кошмарил руководителя направления Красильникова, не принимал их доклады, не предоставлял ресурсов, не отправлял инженеров, замалчивал ситуацию на ставке, вмешивался в перемещения рот и батальонов, забирал подразделения на другие направления — и в результате встретил новое вторжение без элементарной подготовки. Сумщина не готова к обороне", — говорится в публикации.Путин заявил в пятницу на пленарной сессии ПМЭФ, что у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность.Глава государства отметил, что действия российской армии в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт. Он напомнил, что украинские боевики постоянно обстреливают приграничные российские территории. Именно эти безграмотные и ничем необоснованные шаги киевского режима привели к необходимости ответных действий Москвы в Сумской области.Депутат Верховной рады Сергей Рахманин ранее заявлял, что фортификационные сооружения в Сумской области строились на скорую руку, их недостаточно и они ненадлежащего качества.Главные заявления Путина на ПМЭФ >>

https://ria.ru/20250621/zelenskiy-2024449102.html

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в мире, сумская область, россия, украина, владимир путин, александр сырский