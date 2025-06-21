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На Украине запаниковали после слов Путина о Сумах - РИА Новости, 21.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:03 21.06.2025 (обновлено: 12:55 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/ukraina-2024456813.html
На Украине запаниковали после слов Путина о Сумах
На Украине запаниковали после слов Путина о Сумах - РИА Новости, 21.06.2025
На Украине запаниковали после слов Путина о Сумах
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая пожаловалась на проблемы с обороной в Сумской области после заявления президента России Владимира Путина о Сумах. Об... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T10:03:00+03:00
2025-06-21T12:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
россия
украина
владимир путин
александр сырский
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая пожаловалась на проблемы с обороной в Сумской области после заявления президента России Владимира Путина о Сумах. Об этом она написала в Telegram-канале."Главнокомандующий ВСУ (Александр Сырский. — Прим. ред.) пропустил наступление на Сумскую область. Он системно давил на десантно-штурмовые войска, их командующего Скибюка, кошмарил руководителя направления Красильникова, не принимал их доклады, не предоставлял ресурсов, не отправлял инженеров, замалчивал ситуацию на ставке, вмешивался в перемещения рот и батальонов, забирал подразделения на другие направления — и в результате встретил новое вторжение без элементарной подготовки. Сумщина не готова к обороне", — говорится в публикации.Путин заявил в пятницу на пленарной сессии ПМЭФ, что у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность.Глава государства отметил, что действия российской армии в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт. Он напомнил, что украинские боевики постоянно обстреливают приграничные российские территории. Именно эти безграмотные и ничем необоснованные шаги киевского режима привели к необходимости ответных действий Москвы в Сумской области.Депутат Верховной рады Сергей Рахманин ранее заявлял, что фортификационные сооружения в Сумской области строились на скорую руку, их недостаточно и они ненадлежащего качества.Главные заявления Путина на ПМЭФ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250621/zelenskiy-2024449102.html
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в мире, сумская область, россия, украина, владимир путин, александр сырский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Россия, Украина, Владимир Путин, Александр Сырский
На Украине запаниковали после слов Путина о Сумах

Безуглая пожаловалась на проблемы с обороной после слов Путина о Сумах

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая пожаловалась на проблемы с обороной в Сумской области после заявления президента России Владимира Путина о Сумах. Об этом она написала в Telegram-канале.
"Главнокомандующий ВСУ (Александр Сырский. — Прим. ред.) пропустил наступление на Сумскую область. Он системно давил на десантно-штурмовые войска, их командующего Скибюка, кошмарил руководителя направления Красильникова, не принимал их доклады, не предоставлял ресурсов, не отправлял инженеров, замалчивал ситуацию на ставке, вмешивался в перемещения рот и батальонов, забирал подразделения на другие направления — и в результате встретил новое вторжение без элементарной подготовки. Сумщина не готова к обороне", — говорится в публикации.
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Путин заявил в пятницу на пленарной сессии ПМЭФ, что у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность.
Глава государства отметил, что действия российской армии в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт. Он напомнил, что украинские боевики постоянно обстреливают приграничные российские территории. Именно эти безграмотные и ничем необоснованные шаги киевского режима привели к необходимости ответных действий Москвы в Сумской области.
Депутат Верховной рады Сергей Рахманин ранее заявлял, что фортификационные сооружения в Сумской области строились на скорую руку, их недостаточно и они ненадлежащего качества.
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