На Украине запаниковали после слов Путина о Сумах
Безуглая пожаловалась на проблемы с обороной после слов Путина о Сумах
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая пожаловалась на проблемы с обороной в Сумской области после заявления президента России Владимира Путина о Сумах. Об этом она написала в Telegram-канале.
"Главнокомандующий ВСУ (Александр Сырский. — Прим. ред.) пропустил наступление на Сумскую область. Он системно давил на десантно-штурмовые войска, их командующего Скибюка, кошмарил руководителя направления Красильникова, не принимал их доклады, не предоставлял ресурсов, не отправлял инженеров, замалчивал ситуацию на ставке, вмешивался в перемещения рот и батальонов, забирал подразделения на другие направления — и в результате встретил новое вторжение без элементарной подготовки. Сумщина не готова к обороне", — говорится в публикации.
Глава государства отметил, что действия российской армии в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт. Он напомнил, что украинские боевики постоянно обстреливают приграничные российские территории. Именно эти безграмотные и ничем необоснованные шаги киевского режима привели к необходимости ответных действий Москвы в Сумской области.
Депутат Верховной рады Сергей Рахманин ранее заявлял, что фортификационные сооружения в Сумской области строились на скорую руку, их недостаточно и они ненадлежащего качества.