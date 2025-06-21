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Депутат Рады заявил о проблемах с фортификациями в Сумской области
Депутат Рады заявил о проблемах с фортификациями в Сумской области - РИА Новости, 21.06.2025
Депутат Рады заявил о проблемах с фортификациями в Сумской области
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), комментируя слова российского лидера Владимира Путина РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T06:00:00+03:00
2025-06-21T06:00:00+03:00
2025-06-21T09:59:00+03:00
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), комментируя слова российского лидера Владимира Путина о том, что Российская Федерация не исключает возможности "забрать" город Сумы, вновь заявил о больших проблемах с фортификациями в регионе. В пятницу Путин заявил, что задачи забрать город Сумы у России нет, но такая возможность не исключена. По словам президента России, действия российской армии в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт, при этом глубина зоны безопасности там составляет от восьми до 12 километров. "Тем временем с фортификациями в Сумской области большие проблемы", — написал Гончаренко в своем Telegram-канале. При этом он же ранее сообщал, что депутаты Верховной рады вызвали в парламент министра обороны Украины Рустема Умерова, чтобы тот отчитался о ситуации со строительством фортификационных сооружений. Депутат Верховной рады Сергей Рахманин заявлял, что фортификационные сооружения в граничащей с Россией Сумской области Украины строились на скорую руку, их недостаточно и они ненадлежащего качества. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая при этом в начале июня раскритиковала действия главкома ВСУ Александра Сырского и Генштаба, обвинив их в плохой подготовке фортификационных сооружений в Сумской области.
https://ria.ru/20250620/zelenskiy-2024416729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Депутат Рады заявил о проблемах с фортификациями в Сумской области
Гончаренко после слов Путина о Сумах напомнил о проблемах с фортификациями