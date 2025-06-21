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Новый учебник истории поднял посещаемость портала "Ельцинской библиотеки" - РИА Новости, 21.06.2025
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21:16 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/uchebnik-2024541711.html
Новый учебник истории поднял посещаемость портала "Ельцинской библиотеки"
Новый учебник истории поднял посещаемость портала "Ельцинской библиотеки" - РИА Новости, 21.06.2025
Новый учебник истории поднял посещаемость портала "Ельцинской библиотеки"
Посещаемость портала Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина выросла в 100 раз благодаря мультимедийным ссылкам, размещенным в новом школьном учебнике по... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T21:16:00+03:00
2025-06-21T21:16:00+03:00
общество
россия
владимир мединский
образование
образование - общество
история
создание в россии нового учебника по истории
технологии
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Посещаемость портала Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина выросла в 100 раз благодаря мультимедийным ссылкам, размещенным в новом школьном учебнике по истории, сообщил один из авторов учебника, помощник президента РФ Владимир Мединский. Единый учебник по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов начал использоваться в школах с 1 сентября 2023 года. Его авторами выступили Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Новые учебники по истории для 5-9-х классов планируется ввести с 1 сентября 2025 года. В учебниках используются специальные QR-коды, которые ведут на специальный раздел "Учителю и ученику" на сайте "История.РФ", сказал Мединский в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир", кадры показаны в эфире телеканала СоловьевLive. По ссылке можно изучить не только дополнительные статьи, но и видеоролики, лекции, фильмы, в том числе самого Мединского. "Ссылки на архивные документы для интересующихся, на библиотеки. Например, вот сейчас только что видел директора "Ельцинской библиотеки", куда часто идут ссылки на электронный документ. Он говорит, что после выхода наших учебников у него посещаемость выросла в 100 раз. В 100 сразу. Потому что люди заходят и смотрят", - сообщил Мединский.
https://ria.ru/20250621/medinskiy-2024540164.html
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общество, россия, владимир мединский, образование, образование - общество, история, создание в россии нового учебника по истории, технологии
Общество, Россия, Владимир Мединский, Образование, Образование - Общество, история, Создание в России нового учебника по истории, Технологии
Новый учебник истории поднял посещаемость портала "Ельцинской библиотеки"

Учебник истории поднял посещаемость портала Ельцинской библиотеки в сто раз

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевНовый единый учебник всеобщей истории и истории России для 10–11 классов
Новый единый учебник всеобщей истории и истории России для 10–11 классов - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Новый единый учебник всеобщей истории и истории России для 10–11 классов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Посещаемость портала Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина выросла в 100 раз благодаря мультимедийным ссылкам, размещенным в новом школьном учебнике по истории, сообщил один из авторов учебника, помощник президента РФ Владимир Мединский.
Единый учебник по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов начал использоваться в школах с 1 сентября 2023 года. Его авторами выступили Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Новые учебники по истории для 5-9-х классов планируется ввести с 1 сентября 2025 года.
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В учебниках используются специальные QR-коды, которые ведут на специальный раздел "Учителю и ученику" на сайте "История.РФ", сказал Мединский в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир", кадры показаны в эфире телеканала СоловьевLive. По ссылке можно изучить не только дополнительные статьи, но и видеоролики, лекции, фильмы, в том числе самого Мединского.
"Ссылки на архивные документы для интересующихся, на библиотеки. Например, вот сейчас только что видел директора "Ельцинской библиотеки", куда часто идут ссылки на электронный документ. Он говорит, что после выхода наших учебников у него посещаемость выросла в 100 раз. В 100 сразу. Потому что люди заходят и смотрят", - сообщил Мединский.
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