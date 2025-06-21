https://ria.ru/20250621/uchebnik-2024540477.html
Авторы учебника истории для 10 класса не получили замечаний по содержанию
Авторы учебника истории для 10 класса не получили замечаний по содержанию - РИА Новости, 21.06.2025
Авторы учебника истории для 10 класса не получили замечаний по содержанию
Создатели нового единого школьного учебника по истории для старших классов не получили ни одного замечания по содержанию раздела для 10-х классов, сообщил один... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T21:00:00+03:00
2025-06-21T21:00:00+03:00
2025-06-21T21:00:00+03:00
общество
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владимир мединский
образование
образование - общество
создание в россии нового учебника по истории
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Создатели нового единого школьного учебника по истории для старших классов не получили ни одного замечания по содержанию раздела для 10-х классов, сообщил один из авторов учебника, помощник президента РФ Владимир Мединский. Новый единый учебник по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов начал использоваться в школах с 1 сентября 2023 года. Его авторами выступили Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. По словам Торкунова, у раздела учебника по истории для 10-х классов практически не было критиков. "Ни одного замечания по содержанию не было", - подчеркнул Мединский. "Вытащили одно замечание по сути: почему (шахматист Гарри - ред.) Каспаров* не указан как чемпион мира по шахматам… Посмотрели, но критики, которые это выискали, эту одну неточность, смотрели раздел советский спорт, а надо было следующий этап смотреть", - сказал Мединский в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир", кадры показаны в эфире телеканала СоловьевLive.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.
https://ria.ru/20250621/medinskiy-2024540164.html
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общество, россия, владимир мединский, образование, образование - общество, создание в россии нового учебника по истории
Общество, Россия, Владимир Мединский, Образование, Образование - Общество, Создание в России нового учебника по истории
Авторы учебника истории для 10 класса не получили замечаний по содержанию
Авторы учебника истории для 10 классов не получили замечаний по содержанию
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Создатели нового единого школьного учебника по истории для старших классов не получили ни одного замечания по содержанию раздела для 10-х классов, сообщил один из авторов учебника, помощник президента РФ Владимир Мединский.
Новый единый учебник по всеобщей истории и истории России
для 10-х и 11-х классов начал использоваться в школах с 1 сентября 2023 года. Его авторами выступили Мединский
, ректор МГИМО
Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН
Александр Чубарьян.
По словам Торкунова, у раздела учебника по истории для 10-х классов практически не было критиков. "Ни одного замечания по содержанию не было", - подчеркнул Мединский.
"Вытащили одно замечание по сути: почему (шахматист Гарри - ред.) Каспаров* не указан как чемпион мира по шахматам… Посмотрели, но критики, которые это выискали, эту одну неточность, смотрели раздел советский спорт, а надо было следующий этап смотреть", - сказал Мединский в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир", кадры показаны в эфире телеканала СоловьевLive.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.