https://ria.ru/20250621/uchebnik-2024540477.html

Авторы учебника истории для 10 класса не получили замечаний по содержанию

Авторы учебника истории для 10 класса не получили замечаний по содержанию - РИА Новости, 21.06.2025

Авторы учебника истории для 10 класса не получили замечаний по содержанию

Создатели нового единого школьного учебника по истории для старших классов не получили ни одного замечания по содержанию раздела для 10-х классов, сообщил один... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T21:00:00+03:00

2025-06-21T21:00:00+03:00

2025-06-21T21:00:00+03:00

общество

россия

владимир мединский

образование

образование - общество

создание в россии нового учебника по истории

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888823635_0:278:3000:1966_1920x0_80_0_0_07d8b951e0e22e1848a430126055f549.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Создатели нового единого школьного учебника по истории для старших классов не получили ни одного замечания по содержанию раздела для 10-х классов, сообщил один из авторов учебника, помощник президента РФ Владимир Мединский. Новый единый учебник по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов начал использоваться в школах с 1 сентября 2023 года. Его авторами выступили Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. По словам Торкунова, у раздела учебника по истории для 10-х классов практически не было критиков. "Ни одного замечания по содержанию не было", - подчеркнул Мединский. "Вытащили одно замечание по сути: почему (шахматист Гарри - ред.) Каспаров* не указан как чемпион мира по шахматам… Посмотрели, но критики, которые это выискали, эту одну неточность, смотрели раздел советский спорт, а надо было следующий этап смотреть", - сказал Мединский в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир", кадры показаны в эфире телеканала СоловьевLive.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.

https://ria.ru/20250621/medinskiy-2024540164.html

https://ria.ru/20250620/putin-2024182892.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир мединский, образование, образование - общество, создание в россии нового учебника по истории