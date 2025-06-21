https://ria.ru/20250621/ssha-2024544420.html

Пушков заявил о начале гражданской войны в США

Пушков заявил о начале гражданской войны в США - РИА Новости, 21.06.2025

Пушков заявил о начале гражданской войны в США

Гражданская война в США уже началась, Штаты вступили в период латентной гражданской войны низкой интенсивности, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава комиссии... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T22:07:00+03:00

2025-06-21T22:07:00+03:00

2025-06-21T22:07:00+03:00

в мире

сша

алексей пушков

совет федерации рф

протесты в калифорнии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:26:3098:1769_1920x0_80_0_0_23a4b93ed8f2ab9c9681d87d158bd179.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Гражданская война в США уже началась, Штаты вступили в период латентной гражданской войны низкой интенсивности, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "На мой взгляд, американская гражданская война не будет в виде того, что будет один лагерь вооружённый против другого вооруженного. Все будет сложнее, но, по-моему, она уже началась. Причем, это же уже вышло за пределы расовых бунтов. Раньше были только черные бунты, сейчас это уже мигранты, уже белые в этом участвуют так или иначе. То есть, раскол американского общества настолько силен, что оно начинает гореть, как торфяник. То есть, это будет успокаиваться, потом опять будет проявляться где-то", - сказал Пушков. По его мнению, США вступили в период латентной гражданской войны низкой интенсивности. "Причины будут социальными, а республиканцы и демократы будут пытаться набрать очки на этом. Каждый будет пытаться использовать свои социальные причины для того, чтобы усилить свои собственные позиции", - считает сенатор. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250621/ssha-2024524126.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, алексей пушков, совет федерации рф, протесты в калифорнии