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Пушков заявил о начале гражданской войны в США
Пушков заявил о начале гражданской войны в США - РИА Новости, 21.06.2025
Пушков заявил о начале гражданской войны в США
Гражданская война в США уже началась, Штаты вступили в период латентной гражданской войны низкой интенсивности, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава комиссии... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T22:07:00+03:00
2025-06-21T22:07:00+03:00
2025-06-21T22:07:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Гражданская война в США уже началась, Штаты вступили в период латентной гражданской войны низкой интенсивности, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "На мой взгляд, американская гражданская война не будет в виде того, что будет один лагерь вооружённый против другого вооруженного. Все будет сложнее, но, по-моему, она уже началась. Причем, это же уже вышло за пределы расовых бунтов. Раньше были только черные бунты, сейчас это уже мигранты, уже белые в этом участвуют так или иначе. То есть, раскол американского общества настолько силен, что оно начинает гореть, как торфяник. То есть, это будет успокаиваться, потом опять будет проявляться где-то", - сказал Пушков. По его мнению, США вступили в период латентной гражданской войны низкой интенсивности. "Причины будут социальными, а республиканцы и демократы будут пытаться набрать очки на этом. Каждый будет пытаться использовать свои социальные причины для того, чтобы усилить свои собственные позиции", - считает сенатор. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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в мире, сша, алексей пушков, совет федерации рф, протесты в калифорнии
В мире, США, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Протесты в Калифорнии
Пушков заявил о начале гражданской войны в США
Пушков: США вступили в период латентной гражданской войны низкой интенсивности