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Пушков оценил вероятность отделения Калифорнии от США - РИА Новости, 21.06.2025
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17:37 21.06.2025 (обновлено: 18:08 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/ssha-2024524126.html
Пушков оценил вероятность отделения Калифорнии от США
Пушков оценил вероятность отделения Калифорнии от США - РИА Новости, 21.06.2025
Пушков оценил вероятность отделения Калифорнии от США
Перспектив отделения штата Калифорния от США пока нет, протесты из-за политики американского президента Дональда Трампа постепенно сойдут на нет, заявил РИА... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T17:37:00+03:00
2025-06-21T18:08:00+03:00
в мире
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дональд трамп
алексей пушков
совет федерации рф
протесты в калифорнии
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С.-ПЕТЕРУБРГ, 21 июн - РИА Новости. Перспектив отделения штата Калифорния от США пока нет, протесты из-за политики американского президента Дональда Трампа постепенно сойдут на нет, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "Я думаю, что этот бунт постепенно сойдет на нет, потому что, какая перспектива, что Калифорния отделится от Соединенных Штатов Америки? Пока нет", - сказал Пушков. По мнению сенатора, беспорядки в США были спровоцированы в первую очередь политикой неконтролируемой миграции, а не политикой Трампа. "Я считаю, что это должно было давно начаться в той или иной форме, рано или поздно. Насыщение Соединенных Штатов бесконечным числом мигрантов, в том числе нелегальных, прежде всего из Латинской Америки, стран Ближнего Востока и других, должно было привести к первому социальному конфликту рано или поздно", - отметил он. По словам парламентария, причиной могла бы стать деятельность криминальных группировок, противоречия между различными этническими группами или даже расовые конфликты, но решение президента США начать высылку нелегальных мигрантов стало лишь триггером. Протесты из-за политики президента Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/los-andzheles-2023464942.html
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в мире, сша, калифорния, латинская америка, дональд трамп, алексей пушков, совет федерации рф, протесты в калифорнии
В мире, США, Калифорния, Латинская Америка, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Протесты в Калифорнии
Пушков оценил вероятность отделения Калифорнии от США

Сенатор Пушков: перспективы отделения Калифорнии от США пока нет

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлексей Пушков на ПМЭФ-2025
Алексей Пушков на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Алексей Пушков на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРУБРГ, 21 июн - РИА Новости. Перспектив отделения штата Калифорния от США пока нет, протесты из-за политики американского президента Дональда Трампа постепенно сойдут на нет, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Я думаю, что этот бунт постепенно сойдет на нет, потому что, какая перспектива, что Калифорния отделится от Соединенных Штатов Америки? Пока нет", - сказал Пушков.
Карен Басс - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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По мнению сенатора, беспорядки в США были спровоцированы в первую очередь политикой неконтролируемой миграции, а не политикой Трампа.
"Я считаю, что это должно было давно начаться в той или иной форме, рано или поздно. Насыщение Соединенных Штатов бесконечным числом мигрантов, в том числе нелегальных, прежде всего из Латинской Америки, стран Ближнего Востока и других, должно было привести к первому социальному конфликту рано или поздно", - отметил он.
По словам парламентария, причиной могла бы стать деятельность криминальных группировок, противоречия между различными этническими группами или даже расовые конфликты, но решение президента США начать высылку нелегальных мигрантов стало лишь триггером.
Протесты из-за политики президента Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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В миреСШАКалифорнияЛатинская АмерикаДональд ТрампАлексей ПушковСовет Федерации РФПротесты в Калифорнии
 
 
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