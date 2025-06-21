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День летнего солнцестояния - РИА Новости, 21.06.2025
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01:51 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/solntse-2023814741.html
День летнего солнцестояния
День летнего солнцестояния - РИА Новости, 21.06.2025
День летнего солнцестояния
Солнцестояние – один из двух дней в году, когда Солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора и высота Солнца над горизонтом в... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T01:51:00+03:00
2025-06-21T01:51:00+03:00
земля
северный полюс
мир
справки
солнце
день летнего солнцестояния
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Солнцестояние – один из двух дней в году, когда Солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора и высота Солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. Это приводит к самому длинному дню и самой короткой ночи (летнее солнцестояние) в одном полушарии Земли и к самому короткому дню и самой длинной ночи (зимнему солнцестоянию) – в другом. В 2025 году летнее солнцестояние наступит 21 июня в 5.42 по московскому времени (2.42 – по Всемирному времени).Солнце в этот момент достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса Мира. В Северном полушарии планеты наступит астрономическое лето, а в Южном полушарии – зима.В день летнего солнцестояния Солнце восходит на северо-востоке, а заходит на северо-западе, описывая самую длинную дугу на небосводе.Продолжительность светового дня на ширине Москвы составит 17 часов 33 минуты.На широте Санкт-Петербурга и в приполярных широтах Северного полушария наступают белые ночи, а 21 июня вблизи Северного полярного круга (на широте 65°44′) – самый короткий полярный день (около двух суток).В Мурманске, на широте 68°58′, полярный день длится 2 месяца – с 22 мая по 22 июля. Это период, когда Солнце вообще не опускается за линию горизонта.В течение нескольких соседних дней высота Солнца над горизонтом почти неизменна, отсюда название – солнцестояние. Затем светило начинает обратное поступательное движение вниз по эклиптике. В Северном полушарии день начинает убывать, а ночь – прибавляться. В Южном полушарии – наоборот.В умеренных и высоких широтах можно наблюдать серебристые облака (самые высокие облачные образования в земной атмосфере, образующиеся на высотах 70-95 километров; их называют также полярными мезосферными облаками или ночными светящимися облаками).Период между июньским солнцестоянием и сентябрьским равноденствием называют астрономическим летом, которое длится, как правило, в Северном полушарии с 21 июня по 23 сентября. В високосные годы эти даты сдвигаются на один день. В Южном полушарии астрономическое лето продолжается с 21 декабря по 20 марта.На протяжении тысячелетий день летнего солнцестояния имел огромное значение для всех народов, которые жили в гармонии с природными циклами и организовывали свою жизнь в соответствии с ними. Большинство храмовых сооружений ориентированы именно на восход Солнца в день летнего солнцестояния. На Руси в древности в день летнего солнцестояния праздновали день Ивана Купалы, в Латвии празднуют дни Лиго, Эстония отмечает Янов день, в Польше праздник известен как Соботки, на Украине – Купайло, в Белоруссии – Купалье. Кельтские народы Британии праздновали Литу – солнцестояние, середину лета. В Якутии в этот день отмечают праздник лета Ысыах, который признан одним из самых массовых национальных праздников в России. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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земля, северный полюс, мир, справки, солнце, день летнего солнцестояния
Земля, Северный полюс, Мир, Справки, Солнце, День летнего солнцестояния

День летнего солнцестояния

© РИА Новости / Андрей Бок | Перейти в медиабанкУчастницы празднования дня Ивана Купалы в день летнего солнцестояния
Участницы празднования дня Ивана Купалы в день летнего солнцестояния - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Андрей Бок
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Участницы празднования дня Ивана Купалы в день летнего солнцестояния. Архивное фото
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Солнцестояние – один из двух дней в году, когда Солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора и высота Солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. Это приводит к самому длинному дню и самой короткой ночи (летнее солнцестояние) в одном полушарии Земли и к самому короткому дню и самой длинной ночи (зимнему солнцестоянию) – в другом.
В 2025 году летнее солнцестояние наступит 21 июня в 5.42 по московскому времени (2.42 – по Всемирному времени).
Солнце в этот момент достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса Мира. В Северном полушарии планеты наступит астрономическое лето, а в Южном полушарии – зима.
В день летнего солнцестояния Солнце восходит на северо-востоке, а заходит на северо-западе, описывая самую длинную дугу на небосводе.
Продолжительность светового дня на ширине Москвы составит 17 часов 33 минуты.
На широте Санкт-Петербурга и в приполярных широтах Северного полушария наступают белые ночи, а 21 июня вблизи Северного полярного круга (на широте 65°44′) – самый короткий полярный день (около двух суток).
В Мурманске, на широте 68°58′, полярный день длится 2 месяца – с 22 мая по 22 июля. Это период, когда Солнце вообще не опускается за линию горизонта.
В течение нескольких соседних дней высота Солнца над горизонтом почти неизменна, отсюда название – солнцестояние. Затем светило начинает обратное поступательное движение вниз по эклиптике. В Северном полушарии день начинает убывать, а ночь – прибавляться. В Южном полушарии – наоборот.
В умеренных и высоких широтах можно наблюдать серебристые облака (самые высокие облачные образования в земной атмосфере, образующиеся на высотах 70-95 километров; их называют также полярными мезосферными облаками или ночными светящимися облаками).
Период между июньским солнцестоянием и сентябрьским равноденствием называют астрономическим летом, которое длится, как правило, в Северном полушарии с 21 июня по 23 сентября. В високосные годы эти даты сдвигаются на один день. В Южном полушарии астрономическое лето продолжается с 21 декабря по 20 марта.
На протяжении тысячелетий день летнего солнцестояния имел огромное значение для всех народов, которые жили в гармонии с природными циклами и организовывали свою жизнь в соответствии с ними. Большинство храмовых сооружений ориентированы именно на восход Солнца в день летнего солнцестояния.
На Руси в древности в день летнего солнцестояния праздновали день Ивана Купалы, в Латвии празднуют дни Лиго, Эстония отмечает Янов день, в Польше праздник известен как Соботки, на Украине – Купайло, в Белоруссии – Купалье. Кельтские народы Британии праздновали Литу – солнцестояние, середину лета. В Якутии в этот день отмечают праздник лета Ысыах, который признан одним из самых массовых национальных праздников в России.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
ЗемляСеверный полюсМирСправкиСолнцеДень летнего солнцестояния
 
 
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