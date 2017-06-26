В Якутии отметили праздник Ысыах

ХАБАРОВСК, 26 июн — РИА Новости. Мировой рекорд по самому большому собранию людей в национальных костюмах установили жители Якутии на празднике лета — Ысыах в Якутске, сообщается в понедельник на сайте правительства республики Саха (Якутия).

Отмечается, что более 16,6 тысячи человек пришли на праздник в национальных костюмах, побив предыдущий рекорд, установленный в Румынии.

"Уникальное событие зафиксировал официальный судья книги Гиннеса Правин Пател", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для присутствия на празднике мужчины должны быть в якутском камзоле с ремнем, женщины – в платье халадаай и жилете. Эти наряды соответствуют историческим канонам, шьются из ткани и меха, украшаются бисером.

Ранее Якутия устанавливала рекорды по самому большому круговому танцу — осуохай, самому большому кумысопитию и игре на хомусе. Эти рекорды также вошли в книгу Гиннесса.

Ысыах – праздник лета в Якутии, отмечается в день летнего солнцестояния — 21 июня. На празднике устраивают народные игры, танцы, молятся о благополучии, готовят обильное угощение и пьют кумыс. Он официально признан самым массовым национальным праздником России. В этом году праздник посетили порядка 200 тысяч человек.