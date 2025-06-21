https://ria.ru/20250621/smi-2024475057.html

СМИ: при израильской атаке погиб иранский ученый-ядерщик

СМИ: при израильской атаке погиб иранский ученый-ядерщик - РИА Новости, 21.06.2025

СМИ: при израильской атаке погиб иранский ученый-ядерщик

Иранский ученый-ядерщик Исар Табатабаи-Камше погиб вместе со своей женой в результате удара Израиля, сообщает агентство Mehr. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T12:00:00+03:00

2025-06-21T12:00:00+03:00

2025-06-21T12:43:00+03:00

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

израиль

в мире

сша

крейг мюррей

дональд трамп

рафаэль гросси

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/38/1563953811_0:146:1024:722_1920x0_80_0_0_e3569d3a338077eddbfe5b7a5e2b8539.jpg

ТЕГЕРАН, 21 июн – РИА Новости. Иранский ученый-ядерщик Исар Табатабаи-Камше погиб вместе со своей женой в результате удара Израиля, сообщает агентство Mehr."В результате последних атак (в четверг-пятницу – ред.) были убиты неизвестный ученый ядерной промышленности страны доктор Исар Табатабаи-Камше и его жена Мансуре Хаджи-Салем", – говорится в сообщении.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, в стране погибли не менее 430 человек и не менее 3,5 тысячи пострадали.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, в мире, сша, крейг мюррей, дональд трамп, рафаэль гросси, магатэ