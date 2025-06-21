https://ria.ru/20250621/simonjan-2024509155.html
Симоньян поблагодарила КНДР за помощь в восстановлении Курской области
Симоньян поблагодарила КНДР за помощь в восстановлении Курской области - РИА Новости, 21.06.2025
Симоньян поблагодарила КНДР за помощь в восстановлении Курской области
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила КНДР за помощь России в восстановлении Курской... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T15:34:00+03:00
2025-06-21T15:34:00+03:00
2025-06-21T15:34:00+03:00
пмэф-2025
россия
кндр (северная корея)
курская область
маргарита симоньян
владимир путин
ольга скабеева
российское военно-историческое общество (рвио)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила КНДР за помощь России в восстановлении Курской области, отметив, что у РФ много партнеров, которые поддерживают страну, но "физически мы воюем практически в одиночку". Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу посетил Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР. Он сообщил, в частности, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение отправить в Россию шесть тысяч северокорейских военных для восстановления Курской области: саперов и строителей. "Северная Корея, огромное им спасибо, большие молодцы. И вот на этой неделе было озвучено, какое количество северокорейцев сейчас помогает восстанавливать Курскую область. У нас много партнеров, то есть много тех, кто нас поддерживает и одобряет. Но воюем мы, физически воюем, практически в одиночку, это впервые в нашей истории", - сказала Симоньян в интервью журналистке Ольге Скабеевой. Интервью Симоньян Скабеевой состоялось на площадке мультимедийного центра общества "Знание", организованной совместно с Российским военно-историческим обществом в ходе ПМЭФ. Симоньян также отметила, что при таких обстоятельствах мера ответственности журналистов, нежурналистов, и вообще граждан своей страны повышается "соразмерно с этими беспрецедентными в нашей истории рисками и тяготами". "И в рамках журналистики, и в рамках нежурналистики я формулирую всегда ответственность свою так: ответственность перед Господом, ответственность перед Родиной, ответственность перед семьей", - подчеркнула Симоньян. Посол КНДР в России Син Хон Чхоль на площадке Петербургского международного экономического форума рассказал губернатору Пензенской области Олегу Мельниченко об участии спецназа северокорейской армии в отражении вторжения в Курскую область. Ранее Центральное телеграфное агентство КНДР опубликовало договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве РФ и КНДР, подписанный в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина. Он, в частности, предполагает оказание "военной и иной помощи всеми имеющимися в распоряжении средствами" в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/hinshtejn-2023778963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кндр (северная корея), курская область, маргарита симоньян, владимир путин, ольга скабеева, российское военно-историческое общество (рвио)
ПМЭФ-2025, Россия, КНДР (Северная Корея), Курская область, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Ольга Скабеева, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Симоньян поблагодарила КНДР за помощь в восстановлении Курской области
Симоньян поблагодарила КНДР за поддержку России в восстановлении Курской области
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила КНДР за помощь России в восстановлении Курской области, отметив, что у РФ много партнеров, которые поддерживают страну, но "физически мы воюем практически в одиночку".
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу
посетил Пхеньян
по специальному поручению президента РФ Владимира Путина
для проведения переговоров с руководством КНДР
. Он сообщил, в частности, что лидер КНДР Ким Чен Ын
принял решение отправить в Россию шесть тысяч северокорейских военных для восстановления Курской области
: саперов и строителей.
"Северная Корея, огромное им спасибо, большие молодцы. И вот на этой неделе было озвучено, какое количество северокорейцев сейчас помогает восстанавливать Курскую область. У нас много партнеров, то есть много тех, кто нас поддерживает и одобряет. Но воюем мы, физически воюем, практически в одиночку, это впервые в нашей истории", - сказала Симоньян
в интервью журналистке Ольге Скабеевой
. Интервью Симоньян Скабеевой состоялось на площадке мультимедийного центра общества "Знание", организованной совместно с Российским военно-историческим обществом
в ходе ПМЭФ.
Симоньян также отметила, что при таких обстоятельствах мера ответственности журналистов, нежурналистов, и вообще граждан своей страны повышается "соразмерно с этими беспрецедентными в нашей истории рисками и тяготами".
"И в рамках журналистики, и в рамках нежурналистики я формулирую всегда ответственность свою так: ответственность перед Господом, ответственность перед Родиной, ответственность перед семьей", - подчеркнула Симоньян.
Посол КНДР в России Син Хон Чхоль
на площадке Петербургского международного экономического форума рассказал губернатору Пензенской области Олегу Мельниченко
об участии спецназа северокорейской армии в отражении вторжения в Курскую область.
Ранее Центральное телеграфное агентство КНДР опубликовало договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве РФ и КНДР, подписанный в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина. Он, в частности, предполагает оказание "военной и иной помощи всеми имеющимися в распоряжении средствами" в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.