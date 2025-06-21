https://ria.ru/20250621/simonjan-2024509155.html

Симоньян поблагодарила КНДР за помощь в восстановлении Курской области

Симоньян поблагодарила КНДР за помощь в восстановлении Курской области - РИА Новости, 21.06.2025

Симоньян поблагодарила КНДР за помощь в восстановлении Курской области

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила КНДР за помощь России в восстановлении Курской... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T15:34:00+03:00

2025-06-21T15:34:00+03:00

2025-06-21T15:34:00+03:00

пмэф-2025

россия

кндр (северная корея)

курская область

маргарита симоньян

владимир путин

ольга скабеева

российское военно-историческое общество (рвио)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584402_0:100:3286:1948_1920x0_80_0_0_90d55fa28a2a4c5f0bf0c8b3a78533ba.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила КНДР за помощь России в восстановлении Курской области, отметив, что у РФ много партнеров, которые поддерживают страну, но "физически мы воюем практически в одиночку". Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу посетил Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР. Он сообщил, в частности, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение отправить в Россию шесть тысяч северокорейских военных для восстановления Курской области: саперов и строителей. "Северная Корея, огромное им спасибо, большие молодцы. И вот на этой неделе было озвучено, какое количество северокорейцев сейчас помогает восстанавливать Курскую область. У нас много партнеров, то есть много тех, кто нас поддерживает и одобряет. Но воюем мы, физически воюем, практически в одиночку, это впервые в нашей истории", - сказала Симоньян в интервью журналистке Ольге Скабеевой. Интервью Симоньян Скабеевой состоялось на площадке мультимедийного центра общества "Знание", организованной совместно с Российским военно-историческим обществом в ходе ПМЭФ. Симоньян также отметила, что при таких обстоятельствах мера ответственности журналистов, нежурналистов, и вообще граждан своей страны повышается "соразмерно с этими беспрецедентными в нашей истории рисками и тяготами". "И в рамках журналистики, и в рамках нежурналистики я формулирую всегда ответственность свою так: ответственность перед Господом, ответственность перед Родиной, ответственность перед семьей", - подчеркнула Симоньян. Посол КНДР в России Син Хон Чхоль на площадке Петербургского международного экономического форума рассказал губернатору Пензенской области Олегу Мельниченко об участии спецназа северокорейской армии в отражении вторжения в Курскую область. Ранее Центральное телеграфное агентство КНДР опубликовало договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве РФ и КНДР, подписанный в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина. Он, в частности, предполагает оказание "военной и иной помощи всеми имеющимися в распоряжении средствами" в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/hinshtejn-2023778963.html

https://ria.ru/20250617/razminirovanie-2023321460.html

россия

кндр (северная корея)

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, кндр (северная корея), курская область, маргарита симоньян, владимир путин, ольга скабеева, российское военно-историческое общество (рвио)