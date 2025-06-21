https://ria.ru/20250621/shor--2024454508.html

Шор рассказал о развитии Евразийской ассоциации поддержки русского языка

Шор рассказал о развитии Евразийской ассоциации поддержки русского языка - РИА Новости, 21.06.2025

Шор рассказал о развитии Евразийской ассоциации поддержки русского языка

Деятельность Евразийской ассоциации поддержки русского языка может расшириться на все страны постсоветского пространства, заявил РИА Новости лидер... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T09:36:00+03:00

2025-06-21T09:36:00+03:00

2025-06-21T09:36:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Деятельность Евразийской ассоциации поддержки русского языка может расшириться на все страны постсоветского пространства, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. "Эта задача (расширение деятельности - ред.) распространяется на все страны постсоветского пространства", - сказал Шор на ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что Ассоциация уже проводит мероприятия и слеты. "Мы разрабатываем специальные программы по поддержке русского языка - это помощь учителям, которые преподают русский язык в постсоветских странах. Например, это открытие центров по изучению русского языка, проведение всесоюзных олимпиад по русскому языку - это целый ряд направлений и мероприятий по усилению изучения русского языка", - отметил Шор. По его словам, помощь оказывается Кыргызстану, разрабатывается сотрудничество и с другими странами постсоветского пространства, в том числе Казахстан и Армения. Ранее в АНО "Евразия" говорили, что ассоциация станет "платформой для продвижения языка, традиционных духовно-нравственных ценностей, реализации образовательных программ и создания инфраструктуры для изучения русской культуры в странах Евразии". Там уточнили, что в рамках этой программы откроются Центры русского языка и культуры в странах ЕАЭС и СНГ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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илан шор, евразийский экономический союз, казахстан, армения, снг, в мире