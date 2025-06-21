https://ria.ru/20250621/shor--2024454508.html
Шор рассказал о развитии Евразийской ассоциации поддержки русского языка
Шор рассказал о развитии Евразийской ассоциации поддержки русского языка - РИА Новости, 21.06.2025
Шор рассказал о развитии Евразийской ассоциации поддержки русского языка
Деятельность Евразийской ассоциации поддержки русского языка может расшириться на все страны постсоветского пространства, заявил РИА Новости лидер... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T09:36:00+03:00
2025-06-21T09:36:00+03:00
2025-06-21T09:36:00+03:00
пмэф-2025
илан шор
евразийский экономический союз
казахстан
армения
снг
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023640460_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_201c4d2e1878e5eaea75278d8ba6a295.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Деятельность Евразийской ассоциации поддержки русского языка может расшириться на все страны постсоветского пространства, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. "Эта задача (расширение деятельности - ред.) распространяется на все страны постсоветского пространства", - сказал Шор на ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что Ассоциация уже проводит мероприятия и слеты. "Мы разрабатываем специальные программы по поддержке русского языка - это помощь учителям, которые преподают русский язык в постсоветских странах. Например, это открытие центров по изучению русского языка, проведение всесоюзных олимпиад по русскому языку - это целый ряд направлений и мероприятий по усилению изучения русского языка", - отметил Шор. По его словам, помощь оказывается Кыргызстану, разрабатывается сотрудничество и с другими странами постсоветского пространства, в том числе Казахстан и Армения. Ранее в АНО "Евразия" говорили, что ассоциация станет "платформой для продвижения языка, традиционных духовно-нравственных ценностей, реализации образовательных программ и создания инфраструктуры для изучения русской культуры в странах Евразии". Там уточнили, что в рамках этой программы откроются Центры русского языка и культуры в странах ЕАЭС и СНГ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250610/evropa-2021877367.html
казахстан
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023640460_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9af3c1f92822f60b29c8f502f0307917.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илан шор, евразийский экономический союз, казахстан, армения, снг, в мире
ПМЭФ-2025, Илан Шор, Евразийский экономический союз, Казахстан, Армения, СНГ, В мире
Шор рассказал о развитии Евразийской ассоциации поддержки русского языка
Политик Шор: Евразийская ассоциация поддержки русского языка может расшириться