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Шор рассказал о развитии Евразийской ассоциации поддержки русского языка - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
09:36 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/shor--2024454508.html
Шор рассказал о развитии Евразийской ассоциации поддержки русского языка
Шор рассказал о развитии Евразийской ассоциации поддержки русского языка - РИА Новости, 21.06.2025
Шор рассказал о развитии Евразийской ассоциации поддержки русского языка
Деятельность Евразийской ассоциации поддержки русского языка может расшириться на все страны постсоветского пространства, заявил РИА Новости лидер... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T09:36:00+03:00
2025-06-21T09:36:00+03:00
пмэф-2025
илан шор
евразийский экономический союз
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армения
снг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Деятельность Евразийской ассоциации поддержки русского языка может расшириться на все страны постсоветского пространства, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. "Эта задача (расширение деятельности - ред.) распространяется на все страны постсоветского пространства", - сказал Шор на ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что Ассоциация уже проводит мероприятия и слеты. "Мы разрабатываем специальные программы по поддержке русского языка - это помощь учителям, которые преподают русский язык в постсоветских странах. Например, это открытие центров по изучению русского языка, проведение всесоюзных олимпиад по русскому языку - это целый ряд направлений и мероприятий по усилению изучения русского языка", - отметил Шор. По его словам, помощь оказывается Кыргызстану, разрабатывается сотрудничество и с другими странами постсоветского пространства, в том числе Казахстан и Армения. Ранее в АНО "Евразия" говорили, что ассоциация станет "платформой для продвижения языка, традиционных духовно-нравственных ценностей, реализации образовательных программ и создания инфраструктуры для изучения русской культуры в странах Евразии". Там уточнили, что в рамках этой программы откроются Центры русского языка и культуры в странах ЕАЭС и СНГ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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илан шор, евразийский экономический союз, казахстан, армения, снг, в мире
ПМЭФ-2025, Илан Шор, Евразийский экономический союз, Казахстан, Армения, СНГ, В мире
Шор рассказал о развитии Евразийской ассоциации поддержки русского языка

Политик Шор: Евразийская ассоциация поддержки русского языка может расшириться

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИлан Шор на ПМЭФ-2025
Илан Шор на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Илан Шор на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Деятельность Евразийской ассоциации поддержки русского языка может расшириться на все страны постсоветского пространства, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор.
«
"Эта задача (расширение деятельности - ред.) распространяется на все страны постсоветского пространства", - сказал Шор на ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что Ассоциация уже проводит мероприятия и слеты.
«
"Мы разрабатываем специальные программы по поддержке русского языка - это помощь учителям, которые преподают русский язык в постсоветских странах. Например, это открытие центров по изучению русского языка, проведение всесоюзных олимпиад по русскому языку - это целый ряд направлений и мероприятий по усилению изучения русского языка", - отметил Шор.
По его словам, помощь оказывается Кыргызстану, разрабатывается сотрудничество и с другими странами постсоветского пространства, в том числе Казахстан и Армения.
Ранее в АНО "Евразия" говорили, что ассоциация станет "платформой для продвижения языка, традиционных духовно-нравственных ценностей, реализации образовательных программ и создания инфраструктуры для изучения русской культуры в странах Евразии". Там уточнили, что в рамках этой программы откроются Центры русского языка и культуры в странах ЕАЭС и СНГ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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10 июня, 08:00
 
ПМЭФ-2025Илан ШорЕвразийский экономический союзКазахстанАрменияСНГВ мире
 
 
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