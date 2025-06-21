https://ria.ru/20250621/shkola-2024434459.html

Минпросвещения не планирует стандартизировать школьную форму

Минпросвещения не планирует стандартизировать школьную форму - РИА Новости, 21.06.2025

Минпросвещения не планирует стандартизировать школьную форму

Минпросвещения России не планирует стандартизировать школьную форму для всех учеников, однако в ее ношении нет ничего плохого, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T03:41:00+03:00

2025-06-21T03:41:00+03:00

2025-06-21T10:10:00+03:00

общество

россия

сергей кравцов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Минпросвещения России не планирует стандартизировать школьную форму для всех учеников, однако в ее ношении нет ничего плохого, заявил РИА Новости глава министерства Сергей Кравцов на полях ПМЭФ. "Здания школ могут быть разные. Посмотрите, у нас есть разные здания и по оформлению, и по дизайну. То же самое и со школьной формой. Поэтому я не думаю, что здесь какая-то может быть такая унификация. Хотя, на мой взгляд, ничего плохого в школьной форме нет", — сказал министр. Он добавил, что школа может самостоятельно устанавливать и вводить то или иное требование к одежде школьников. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/kravtsov-2024101667.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сергей кравцов