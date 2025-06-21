Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения не планирует стандартизировать школьную форму - РИА Новости, 21.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:41 21.06.2025 (обновлено: 10:10 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/shkola-2024434459.html
Минпросвещения не планирует стандартизировать школьную форму
Минпросвещения не планирует стандартизировать школьную форму - РИА Новости, 21.06.2025
Минпросвещения не планирует стандартизировать школьную форму
Минпросвещения России не планирует стандартизировать школьную форму для всех учеников, однако в ее ношении нет ничего плохого, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T03:41:00+03:00
2025-06-21T10:10:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155009/60/1550096070_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_02c2481debfcff00e6ed4e1161e1ca5d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Минпросвещения России не планирует стандартизировать школьную форму для всех учеников, однако в ее ношении нет ничего плохого, заявил РИА Новости глава министерства Сергей Кравцов на полях ПМЭФ. "Здания школ могут быть разные. Посмотрите, у нас есть разные здания и по оформлению, и по дизайну. То же самое и со школьной формой. Поэтому я не думаю, что здесь какая-то может быть такая унификация. Хотя, на мой взгляд, ничего плохого в школьной форме нет", — сказал министр. Он добавил, что школа может самостоятельно устанавливать и вводить то или иное требование к одежде школьников. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/kravtsov-2024101667.html
https://ria.ru/20250616/gosduma-2023029380.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155009/60/1550096070_0:0:1296:971_1920x0_80_0_0_354ffde9442b0798a40d9c7c5e327393.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей кравцов
Общество, Россия, Сергей Кравцов
Минпросвещения не планирует стандартизировать школьную форму

Кравцов: Минпросвещения не планирует стандартизировать школьную форму

© РИА Новости / Михаил МокрушинУченицы одной из школ
Ученицы одной из школ - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Ученицы одной из школ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Минпросвещения России не планирует стандартизировать школьную форму для всех учеников, однако в ее ношении нет ничего плохого, заявил РИА Новости глава министерства Сергей Кравцов на полях ПМЭФ.
"Здания школ могут быть разные. Посмотрите, у нас есть разные здания и по оформлению, и по дизайну. То же самое и со школьной формой. Поэтому я не думаю, что здесь какая-то может быть такая унификация. Хотя, на мой взгляд, ничего плохого в школьной форме нет", — сказал министр.
Ученики на уроке - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Минпросвещения вводит единые требования по изучению школьных предметов
20 июня, 09:24
Он добавил, что школа может самостоятельно устанавливать и вводить то или иное требование к одежде школьников.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
В Госдуме предложили ввести в школах единую спортивную форму
16 июня, 01:47
 
ОбществоРоссияСергей Кравцов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала