Константинов оценил шансы на примирение России и Украины
Константинов: Россия и Украина помирятся, когда Киев избавится от чуждой идеи
© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил, что Россия и Украина помирятся, как только последняя окончательно избавится от "чуждой идеи" и "наркотической иллюзии" евроинтеграции.
"Вспомните гражданскую войну, казалось, что помириться невозможно, семьями друг друга убивали. Сейчас уже никто не вспоминает, из какой он семьи - белых или красных. Помирятся очень быстро, генные корни единого народа сделают свое дело. Весь это евровыбор - это ложная, чуждая идея, наркотическая иллюзия. Как только Украина от них избавится, на смену придет осознание необходимости выстраивания новых добрососедских отношений с Россией", - сказал Константинов.
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По его словам, Украина нужна Западу только как инструмент противостояния с Россией и никогда не будет рассматриваться западными странами как равный партнер.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.