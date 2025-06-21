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Константинов оценил шансы на примирение России и Украины - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
04:04 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/rossija-2024435791.html
Константинов оценил шансы на примирение России и Украины
Константинов оценил шансы на примирение России и Украины - РИА Новости, 21.06.2025
Константинов оценил шансы на примирение России и Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил, что Россия и Украина помирятся, как только последняя окончательно... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T04:04:00+03:00
2025-06-21T04:04:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил, что Россия и Украина помирятся, как только последняя окончательно избавится от "чуждой идеи" и "наркотической иллюзии" евроинтеграции. "Вспомните гражданскую войну, казалось, что помириться невозможно, семьями друг друга убивали. Сейчас уже никто не вспоминает, из какой он семьи - белых или красных. Помирятся очень быстро, генные корни единого народа сделают свое дело. Весь это евровыбор - это ложная, чуждая идея, наркотическая иллюзия. Как только Украина от них избавится, на смену придет осознание необходимости выстраивания новых добрососедских отношений с Россией", - сказал Константинов. По его словам, Украина нужна Западу только как инструмент противостояния с Россией и никогда не будет рассматриваться западными странами как равный партнер. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/zelenskiy-2024282483.html
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украина, россия, санкт-петербург, владимир константинов, в мире
ПМЭФ-2025, Украина, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Константинов, В мире
Константинов оценил шансы на примирение России и Украины

Константинов: Россия и Украина помирятся, когда Киев избавится от чуждой идеи

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил, что Россия и Украина помирятся, как только последняя окончательно избавится от "чуждой идеи" и "наркотической иллюзии" евроинтеграции.
"Вспомните гражданскую войну, казалось, что помириться невозможно, семьями друг друга убивали. Сейчас уже никто не вспоминает, из какой он семьи - белых или красных. Помирятся очень быстро, генные корни единого народа сделают свое дело. Весь это евровыбор - это ложная, чуждая идея, наркотическая иллюзия. Как только Украина от них избавится, на смену придет осознание необходимости выстраивания новых добрососедских отношений с Россией", - сказал Константинов.
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По его словам, Украина нужна Западу только как инструмент противостояния с Россией и никогда не будет рассматриваться западными странами как равный партнер.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025УкраинаРоссияСанкт-ПетербургВладимир КонстантиновВ мире
 
 
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