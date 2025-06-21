https://ria.ru/20250621/pvo-2024424752.html

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 21.06.2025

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

ПВО в небе над Воронежем и в одном из районов области уничтожила несколько БПЛА, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T00:28:00+03:00

2025-06-21T00:28:00+03:00

2025-06-21T00:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронеж

александр гусев (губернатор)

воронежская область

безопасность

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. ПВО в небе над Воронежем и в одном из районов области уничтожила несколько БПЛА, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. "Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и в одном из районов области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он. Губернатор подчеркнул, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронеж

воронежская область

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Дарья Буймова

воронеж, александр гусев (губернатор), воронежская область, безопасность