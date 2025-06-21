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В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 21.06.2025
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
ПВО в небе над Воронежем и в одном из районов области уничтожила несколько БПЛА, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T00:28:00+03:00
2025-06-21T00:28:00+03:00
2025-06-21T00:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронеж
александр гусев (губернатор)
воронежская область
безопасность
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. ПВО в небе над Воронежем и в одном из районов области уничтожила несколько БПЛА, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. "Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и в одном из районов области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он. Губернатор подчеркнул, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, александр гусев (губернатор), воронежская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Александр Гусев (губернатор), Воронежская область, Безопасность
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
Губернатор Гусев: силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в небе над Воронежем