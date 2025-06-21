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Глава Воронежской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА
Глава Воронежской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 21.06.2025
Глава Воронежской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА
Четыре БПЛА уничтожены в течение ночи над территорией Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в субботу глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T08:17:00+03:00
2025-06-21T08:17:00+03:00
2025-06-21T08:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
безопасность
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Четыре БПЛА уничтожены в течение ночи над территорией Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в субботу глава региона Александр Гусев."Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО над тремя городами Воронежской области были обнаружены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата. Пострадавших и разрушений нет", - сообщил он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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воронежская область, безопасность, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Безопасность, Александр Гусев (губернатор)
Глава Воронежской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА
ПВО сбила в Воронежской области 4 беспилотника за ночь, пострадавших нет