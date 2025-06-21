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Путин высказался об урегулировании конфликта между Израилем и Ираном

Путин высказался об урегулировании конфликта между Израилем и Ираном - РИА Новости, 21.06.2025

Путин высказался об урегулировании конфликта между Израилем и Ираном

Если у Израиля есть какие-либо озабоченности в отношении Ирана, их нужно снять, и возможности для этого есть, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T09:23:00+03:00

2025-06-21T09:23:00+03:00

2025-06-21T09:53:00+03:00

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БЕЙРУТ, 21 июн - РИА Новости. Если у Израиля есть какие-либо озабоченности в отношении Ирана, их нужно снять, и возможности для этого есть, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia."Если у Израиля есть какие-то озабоченности, то их нужно снять, и формы, возможности снятия этих озабоченностей есть, как я уже сказал, на мой взгляд", - сказал Путин телеканалу, комментируя ситуацию на Ближнем востоке.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам.

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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