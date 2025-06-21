https://ria.ru/20250621/pushilin--2024502498.html

Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении

Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении - РИА Новости, 21.06.2025

Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении

ВС РФ охватывают Красноармейск (украинское название Покровск) для начала его освобождения, для этого "серьезно выстраивается" территория Днепропетровской... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T14:40:00+03:00

2025-06-21T14:40:00+03:00

2025-06-21T15:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

красноармейск

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константиновка

денис пушилин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. ВС РФ охватывают Красноармейск (украинское название Покровск) для начала его освобождения, для этого "серьезно выстраивается" территория Днепропетровской области, а также перерезается логистика ВСУ между Красноармейском и Константиновкой, заявил глава ДНР Денис Пушилин РИА Новости на ПМЭФ."Также мы видим и на красноармейском (направлении) продвижение уже на двух участках. Все более серьезно выстраивается территория Днепропетровской области. Продолжается захват города (Красноармейска - ред.) со стороны наших подразделений для начала освобождения, а также перерезается логистика между Красноармейском и Константиновкой", - рассказал Пушилин.Он уточнил, что российские подразделения продвигаются и на константиновском направлении."Ни для кого не секрет, что Константиновка является очень серьезным хабом для снабжения группировки противника в Славянско-Краматорской агломерации. Поэтому здесь для нас крайне важно все пути, все дороги взять под контроль", - обозначил глава республики.Красноармейск (украинское название Покровск ) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.

https://ria.ru/20250620/alaudinov--2024093147.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красноармейск

днепропетровская область

константиновка

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, красноармейск, днепропетровская область, константиновка, денис пушилин