Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении - РИА Новости, 21.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 21.06.2025 (обновлено: 15:01 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/pushilin--2024502498.html
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении - РИА Новости, 21.06.2025
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении
ВС РФ охватывают Красноармейск (украинское название Покровск) для начала его освобождения, для этого "серьезно выстраивается" территория Днепропетровской... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T14:40:00+03:00
2025-06-21T15:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
красноармейск
днепропетровская область
константиновка
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_0:12:2956:1675_1920x0_80_0_0_a26b4d40ee744ec85d4661a3e4371187.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. ВС РФ охватывают Красноармейск (украинское название Покровск) для начала его освобождения, для этого "серьезно выстраивается" территория Днепропетровской области, а также перерезается логистика ВСУ между Красноармейском и Константиновкой, заявил глава ДНР Денис Пушилин РИА Новости на ПМЭФ."Также мы видим и на красноармейском (направлении) продвижение уже на двух участках. Все более серьезно выстраивается территория Днепропетровской области. Продолжается захват города (Красноармейска - ред.) со стороны наших подразделений для начала освобождения, а также перерезается логистика между Красноармейском и Константиновкой", - рассказал Пушилин.Он уточнил, что российские подразделения продвигаются и на константиновском направлении."Ни для кого не секрет, что Константиновка является очень серьезным хабом для снабжения группировки противника в Славянско-Краматорской агломерации. Поэтому здесь для нас крайне важно все пути, все дороги взять под контроль", - обозначил глава республики.Красноармейск (украинское название Покровск ) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
https://ria.ru/20250620/alaudinov--2024093147.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
днепропетровская область
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_252:0:2881:1972_1920x0_80_0_0_0001f7644db2cb781ee494e00558eacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, красноармейск, днепропетровская область, константиновка, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Красноармейск, Днепропетровская область, Константиновка, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении

ВС России продвигаются на двух участках на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Работа самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. ВС РФ охватывают Красноармейск (украинское название Покровск) для начала его освобождения, для этого "серьезно выстраивается" территория Днепропетровской области, а также перерезается логистика ВСУ между Красноармейском и Константиновкой, заявил глава ДНР Денис Пушилин РИА Новости на ПМЭФ.
"Также мы видим и на красноармейском (направлении) продвижение уже на двух участках. Все более серьезно выстраивается территория Днепропетровской области. Продолжается захват города (Красноармейска - ред.) со стороны наших подразделений для начала освобождения, а также перерезается логистика между Красноармейском и Константиновкой", - рассказал Пушилин.
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Алаудинов рассказал о ежедневных потерях ВСУ в Сумской области
20 июня, 08:14
Он уточнил, что российские подразделения продвигаются и на константиновском направлении.
"Ни для кого не секрет, что Константиновка является очень серьезным хабом для снабжения группировки противника в Славянско-Краматорской агломерации. Поэтому здесь для нас крайне важно все пути, все дороги взять под контроль", - обозначил глава республики.
Красноармейск (украинское название Покровск ) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьКрасноармейскДнепропетровская областьКонстантиновкаДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала