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Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении - РИА Новости, 21.06.2025
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении
ВС РФ охватывают Красноармейск (украинское название Покровск) для начала его освобождения, для этого "серьезно выстраивается" территория Днепропетровской... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T14:40:00+03:00
2025-06-21T14:40:00+03:00
2025-06-21T15:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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красноармейск
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константиновка
денис пушилин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. ВС РФ охватывают Красноармейск (украинское название Покровск) для начала его освобождения, для этого "серьезно выстраивается" территория Днепропетровской области, а также перерезается логистика ВСУ между Красноармейском и Константиновкой, заявил глава ДНР Денис Пушилин РИА Новости на ПМЭФ."Также мы видим и на красноармейском (направлении) продвижение уже на двух участках. Все более серьезно выстраивается территория Днепропетровской области. Продолжается захват города (Красноармейска - ред.) со стороны наших подразделений для начала освобождения, а также перерезается логистика между Красноармейском и Константиновкой", - рассказал Пушилин.Он уточнил, что российские подразделения продвигаются и на константиновском направлении."Ни для кого не секрет, что Константиновка является очень серьезным хабом для снабжения группировки противника в Славянско-Краматорской агломерации. Поэтому здесь для нас крайне важно все пути, все дороги взять под контроль", - обозначил глава республики.Красноармейск (украинское название Покровск ) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
https://ria.ru/20250620/alaudinov--2024093147.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, красноармейск, днепропетровская область, константиновка, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Красноармейск, Днепропетровская область, Константиновка, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении
ВС России продвигаются на двух участках на Красноармейском направлении