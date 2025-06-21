В Киеве выступили с жутким предупреждением из-за Зеленского
Дубинский: США не хочет взаимодействовать с Зеленским и публично это показывает
© AP Photo / Alex BabenkoВладимир Зеленский
© AP Photo / Alex Babenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский утратил доверие со стороны США, и теперь Вашингтон не хочет вести переговоры даже с его сторонниками, заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"У Зеленского больше нет легитимности в понимании Америки, то есть Америка с ним встречаться не готова. Не хочет — и публично это демонстрирует. Статья на Politico выходит за три дня до саммита НАТО. Это публичный сигнал о том, что и ему самому на саммит не стоит ехать. <…> Случайности не случайны", — сказал он.
Теперь нелегитимность киевского режима очевидна всем, и если они и дальше продолжат саботировать мирный процесс, то все стает только хуже, добавил парламентарий.
В начале июня глава офиса Зеленского Андрей Ермак посетил Вашингтон в составе украинской делегации, которую возглавляла первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. В группу также вошли представители украинского Минобороны.
Позже он написал в соцсети X, что в Вашингтоне встретился и провел переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио, обсудив ситуацию на линии фронта и острую необходимость усиления поддержки противовоздушной обороны Украины.
Тем не менее издание Politico 19 июня сообщило, что украинская делегация на самом деле не провела ни одной встречи в рамках запланированной программы мероприятий, а переговоры главы офиса Зеленского с Рубио были отменены в последнюю минуту. По данным издания, ему в конечном счете удалось просто "наткнуться" на американского чиновника в коридоре.