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В Киеве выступили с жутким предупреждением из-за Зеленского - РИА Новости, 21.06.2025
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05:36 21.06.2025 (обновлено: 08:53 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/preduprezhdenie-2024438494.html
В Киеве выступили с жутким предупреждением из-за Зеленского
В Киеве выступили с жутким предупреждением из-за Зеленского - РИА Новости, 21.06.2025
В Киеве выступили с жутким предупреждением из-за Зеленского
Владимир Зеленский утратил доверие со стороны США, и теперь Вашингтон не хочет вести переговоры даже с его сторонниками, заявил в эфире своего YouTube-канала... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T05:36:00+03:00
2025-06-21T08:53:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
украина
сша
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский утратил доверие со стороны США, и теперь Вашингтон не хочет вести переговоры даже с его сторонниками, заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."У Зеленского больше нет легитимности в понимании Америки, то есть Америка с ним встречаться не готова. Не хочет — и публично это демонстрирует. Статья на Politico выходит за три дня до саммита НАТО. Это публичный сигнал о том, что и ему самому на саммит не стоит ехать. &lt;…&gt; Случайности не случайны", — сказал он.Теперь нелегитимность киевского режима очевидна всем, и если они и дальше продолжат саботировать мирный процесс, то все стает только хуже, добавил парламентарий.В начале июня глава офиса Зеленского Андрей Ермак посетил Вашингтон в составе украинской делегации, которую возглавляла первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. В группу также вошли представители украинского Минобороны.Позже он написал в соцсети X, что в Вашингтоне встретился и провел переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио, обсудив ситуацию на линии фронта и острую необходимость усиления поддержки противовоздушной обороны Украины.Тем не менее издание Politico 19 июня сообщило, что украинская делегация на самом деле не провела ни одной встречи в рамках запланированной программы мероприятий, а переговоры главы офиса Зеленского с Рубио были отменены в последнюю минуту. По данным издания, ему в конечном счете удалось просто "наткнуться" на американского чиновника в коридоре.
https://ria.ru/20250621/gosdep-2024428790.html
https://ria.ru/20250620/rossija-2024422883.html
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в мире, вашингтон (штат), украина, сша, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, Вашингтон (штат), Украина, США, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
В Киеве выступили с жутким предупреждением из-за Зеленского

Дубинский: США не хочет взаимодействовать с Зеленским и публично это показывает

© AP Photo / Alex BabenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© AP Photo / Alex Babenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский утратил доверие со стороны США, и теперь Вашингтон не хочет вести переговоры даже с его сторонниками, заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Зеленского больше нет легитимности в понимании Америки, то есть Америка с ним встречаться не готова. Не хочет — и публично это демонстрирует. Статья на Politico выходит за три дня до саммита НАТО. Это публичный сигнал о том, что и ему самому на саммит не стоит ехать. <…> Случайности не случайны", — сказал он.
Здание Государственного департамента США - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
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Вчера, 01:43
Теперь нелегитимность киевского режима очевидна всем, и если они и дальше продолжат саботировать мирный процесс, то все стает только хуже, добавил парламентарий.
В начале июня глава офиса Зеленского Андрей Ермак посетил Вашингтон в составе украинской делегации, которую возглавляла первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. В группу также вошли представители украинского Минобороны.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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Позже он написал в соцсети X, что в Вашингтоне встретился и провел переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио, обсудив ситуацию на линии фронта и острую необходимость усиления поддержки противовоздушной обороны Украины.
Тем не менее издание Politico 19 июня сообщило, что украинская делегация на самом деле не провела ни одной встречи в рамках запланированной программы мероприятий, а переговоры главы офиса Зеленского с Рубио были отменены в последнюю минуту. По данным издания, ему в конечном счете удалось просто "наткнуться" на американского чиновника в коридоре.
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В миреВашингтон (штат)УкраинаСШАВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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