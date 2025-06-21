https://ria.ru/20250621/preduprezhdenie-2024438494.html

В Киеве выступили с жутким предупреждением из-за Зеленского

В Киеве выступили с жутким предупреждением из-за Зеленского - РИА Новости, 21.06.2025

В Киеве выступили с жутким предупреждением из-за Зеленского

Владимир Зеленский утратил доверие со стороны США, и теперь Вашингтон не хочет вести переговоры даже с его сторонниками, заявил в эфире своего YouTube-канала... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T05:36:00+03:00

2025-06-21T05:36:00+03:00

2025-06-21T08:53:00+03:00

в мире

вашингтон (штат)

украина

сша

владимир зеленский

александр дубинский

верховная рада украины

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский утратил доверие со стороны США, и теперь Вашингтон не хочет вести переговоры даже с его сторонниками, заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."У Зеленского больше нет легитимности в понимании Америки, то есть Америка с ним встречаться не готова. Не хочет — и публично это демонстрирует. Статья на Politico выходит за три дня до саммита НАТО. Это публичный сигнал о том, что и ему самому на саммит не стоит ехать. <…> Случайности не случайны", — сказал он.Теперь нелегитимность киевского режима очевидна всем, и если они и дальше продолжат саботировать мирный процесс, то все стает только хуже, добавил парламентарий.В начале июня глава офиса Зеленского Андрей Ермак посетил Вашингтон в составе украинской делегации, которую возглавляла первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. В группу также вошли представители украинского Минобороны.Позже он написал в соцсети X, что в Вашингтоне встретился и провел переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио, обсудив ситуацию на линии фронта и острую необходимость усиления поддержки противовоздушной обороны Украины.Тем не менее издание Politico 19 июня сообщило, что украинская делегация на самом деле не провела ни одной встречи в рамках запланированной программы мероприятий, а переговоры главы офиса Зеленского с Рубио были отменены в последнюю минуту. По данным издания, ему в конечном счете удалось просто "наткнуться" на американского чиновника в коридоре.

https://ria.ru/20250621/gosdep-2024428790.html

https://ria.ru/20250620/rossija-2024422883.html

https://ria.ru/20250620/putin-2024410144.html

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в мире, вашингтон (штат), украина, сша, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины