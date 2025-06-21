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Более 140 стран направили свои делегации на ПМЭФ - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
14:08 21.06.2025 (обновлено: 14:45 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/pmef-2024497525.html
Более 140 стран направили свои делегации на ПМЭФ
Более 140 стран направили свои делегации на ПМЭФ - РИА Новости, 21.06.2025
Более 140 стран направили свои делегации на ПМЭФ
Более 140 стран направили свои делегации на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T14:08:00+03:00
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пмэф-2025
россия
антон кобяков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Более 140 стран направили свои делегации на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков."Страны дружественные и недружественные, 144 страны направили свои делегации", - сказал он журналистам.Как уточнил Кобяков, назвавший программу форума "очень насыщенной", в ПМЭФ приняли участие более 24 тысяч человек.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, антон кобяков, санкт-петербург
ПМЭФ-2025, Россия, Антон Кобяков, Санкт-Петербург
Более 140 стран направили свои делегации на ПМЭФ

Советник президента Кобяков: 144 страны направили свои делегации на ПМЭФ

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Флаги-баннеры ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Более 140 стран направили свои делегации на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
"Страны дружественные и недружественные, 144 страны направили свои делегации", - сказал он журналистам.
Как уточнил Кобяков, назвавший программу форума "очень насыщенной", в ПМЭФ приняли участие более 24 тысяч человек.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
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