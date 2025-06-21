https://ria.ru/20250621/pmef-2024497525.html
Более 140 стран направили свои делегации на ПМЭФ
Более 140 стран направили свои делегации на ПМЭФ - РИА Новости, 21.06.2025
Более 140 стран направили свои делегации на ПМЭФ
Более 140 стран направили свои делегации на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T14:08:00+03:00
2025-06-21T14:08:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Более 140 стран направили свои делегации на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков."Страны дружественные и недружественные, 144 страны направили свои делегации", - сказал он журналистам.Как уточнил Кобяков, назвавший программу форума "очень насыщенной", в ПМЭФ приняли участие более 24 тысяч человек.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, антон кобяков, санкт-петербург
ПМЭФ-2025, Россия, Антон Кобяков, Санкт-Петербург
Более 140 стран направили свои делегации на ПМЭФ
Советник президента Кобяков: 144 страны направили свои делегации на ПМЭФ