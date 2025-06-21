https://ria.ru/20250621/pmef-2024497525.html

Более 140 стран направили свои делегации на ПМЭФ

Более 140 стран направили свои делегации на ПМЭФ - РИА Новости, 21.06.2025

Более 140 стран направили свои делегации на ПМЭФ

Более 140 стран направили свои делегации на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T14:08:00+03:00

2025-06-21T14:08:00+03:00

2025-06-21T14:45:00+03:00

пмэф-2025

россия

антон кобяков

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877622874_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_9ceccc16be25b5ce5abaa9b79e710dac.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Более 140 стран направили свои делегации на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков."Страны дружественные и недружественные, 144 страны направили свои делегации", - сказал он журналистам.Как уточнил Кобяков, назвавший программу форума "очень насыщенной", в ПМЭФ приняли участие более 24 тысяч человек.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250621/pmef-2024457651.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, антон кобяков, санкт-петербург