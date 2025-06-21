https://ria.ru/20250621/pmef-2024425352.html

Вологодская область подписала на ПМЭФ 23 соглашения

Вологодская область подписала на ПМЭФ 23 соглашения - РИА Новости, 21.06.2025

Вологодская область подписала на ПМЭФ 23 соглашения

Вологодская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 23 соглашения на сумму 121,45 миллиарда рублей, сообщил губернатор... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T00:42:00+03:00

2025-06-21T00:42:00+03:00

2025-06-21T00:42:00+03:00

пмэф-2025

экономика

вологодская область

георгий филимонов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Вологодская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 23 соглашения на сумму 121,45 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале. "Всё прошло как по нотам. Вологодчина на форуме прозвучала громко! 23 соглашения подписано на сумму 121,45 миллиарда рублей", - написал он. Филимонов отметил, что стенд Вологодской области стал "местом притяжения гостей ПМЭФ со всего мира, в том числе ярких и талантливых людей". Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/pmef-2024319845.html

вологодская область

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Дарья Буймова

экономика, вологодская область, георгий филимонов