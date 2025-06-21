https://ria.ru/20250621/platformy-2024520408.html

На сессии Baltic Weekend на ПМЭФ обсудили цифровые платформы и роль медиа

На сессии Baltic Weekend на ПМЭФ обсудили цифровые платформы и роль медиа - РИА Новости, 21.06.2025

На сессии Baltic Weekend на ПМЭФ обсудили цифровые платформы и роль медиа

Современные цифровые платформы становятся ключевыми для оперативного реагирования на запросы общества и выстраивания доверительного диалога между государством,... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T17:00:00+03:00

2025-06-21T17:00:00+03:00

2025-06-21T17:00:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Современные цифровые платформы становятся ключевыми для оперативного реагирования на запросы общества и выстраивания доверительного диалога между государством, бизнесом и гражданами, считают участники сессии коммуникационного форума России и Восточной Европы Baltic Weekend, которая прошла в рамках ПМЭФ-2025, сообщает организатор сессии - SPN Communications. Сессия Baltic Weekend, которая состоялась на ПМЭФ впервые, объединила ведущих экспертов, представителей крупного бизнеса и госструктур для обсуждения новых стандартов открытости, цифровых инструментов и роли медиа в формировании долгосрочного доверия между бизнесом, властью и обществом, критически важного для устойчивого развития. Эксперты также подчеркнули значение культурных коммуникаций для международного диалога. В частности, начальник департамента коммуникаций компании "Газпром нефть" Александр Дыбаль представил кейс "Дни Эрмитажа в Сербии", реализованный при поддержке компании. В рамках проекта сербская аудитория познакомилась с российским культурным наследием через выставки, лекции и научно-просветительские мероприятия. "Пятнадцать лет назад "Газпром нефть" пришла в Сербию и стала крупнейшим инвестором в этой стране. За эти 15 лет мы многое сделали. Мы приняли участие в создании грандиозной мозаики национального символа Сербии — храма Святого Саввы. Уже 12 лет вместе с моим другом и соратником Эмиром Кустурицей мы проводим музыкальный фестиваль Kustendorf CLASSIC в Сербии, который он сам придумал и в котором участвует музыкальная молодежь России, Сербии и Белоруссии... Мы пришли к выводу, что следующим шагом должен стать крупный культурный проект, который связывает Россию и Сербию. Я встретился с Михаилом Борисовичем Пиотровским, директором Эрмитажа, и мы решили проводить в Сербии Дни Эрмитажа," – цитируются в сообщении слова Дыбаля. Как отметила, в свою очередь, PR-директор RWB (объединенной компании Wildberries & Russ) Анна Брычева, в последние годы в условиях постоянного информационного потока у людей формируется новый запрос к брендам — на искренность, эмпатию и поддержку отечественных ценностей. "Когда аудитория постоянно находится в этом потоке, у нее, как противовес и реакция, рождается очень высокий запрос на эмпатичную, человечную коммуникацию, на ценности, которые хочется, что называется, поднять с земли, отряхнуть и в них поверить. Наверное, это общемировой маркер эпохи метамодерна, но в России, мне кажется, это ощущается особенно остро. Еще один важный тренд — это запрос на отечественное, свое, патриотическое. Сейчас любить российское стало социально одобряемым," – заявила она. Особое внимание участники сессии уделили роли медиа, отметив, что современные СМИ не ограничиваются информированием, а активно формируют общественную повестку и влияют на репутацию компаний и государственных институтов, задавая новые стандарты открытости и ответственности. В рамках сессии были представлены наиболее заметные кейсы года — от инновационных цифровых кампаний до проектов по укреплению доверия и успешной работы с репутацией брендов. "Сессия Baltic Weekend на ПМЭФ — это важный шаг для всей индустрии коммуникаций. Мы впервые вышли на одну из самых влиятельных экономических площадок страны и мира, чтобы вместе с представителями государства, бизнеса и медиа обсудить, как трансформируются коммуникации под влиянием новых технологий и вызовов. Для нас крайне важно не только делиться лучшими кейсами и практиками, но и формировать единое профессиональное сообщество. Именно такие встречи позволяют вырабатывать решения, которые становятся драйверами доверия, устойчивого развития и конкурентоспособности российских компаний на международной арене," — подвел итог дискуссии модератор сессии, генеральный директор SPN Communications и председатель оргкомитета Baltic Weekend Андрей Баранников. Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend, который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге и Москве, был основан в 2000 году. За 25 лет форум стал ведущей площадкой для профессионального диалога между представителями бизнеса, государственных структур, медиа и экспертов отрасли, а также местом для презентации лучших кейсов и отраслевых исследований.

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https://ria.ru/20250619/bilayn-2023996122.html

https://ria.ru/20250618/rutube-2023558208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сербия, россия, восточная европа, александр дыбаль, эмир кустурица, газпром, медиа - общество