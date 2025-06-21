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Первый Международный транспортно-логистический форум пройдет в Петербурге
Первый Международный транспортно-логистический форум пройдет в Петербурге - РИА Новости, 21.06.2025
Первый Международный транспортно-логистический форум пройдет в Петербурге
Первый Международный транспортно-логистический форум пройдет в Санкт-Петербурге в апреле 2026 года, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T14:15:00+03:00
2025-06-21T14:15:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Первый Международный транспортно-логистический форум пройдет в Санкт-Петербурге в апреле 2026 года, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. "Правительством Российской Федерации принято решение о том, что в 2026 году мы запустим новый формат - Международный транспортно-логистический форум. Мы планируем провести его здесь же, в Санкт-Петербурге, ориентировочно в апреле", - сказал Кобяков журналистам. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, санкт-петербург, россия, антон кобяков
ПМЭФ-2025, Экономика, Санкт-Петербург, Россия, Антон Кобяков
Первый Международный транспортно-логистический форум пройдет в Петербурге
Петербург примет Международный транспортно-логистический форум в 2026 году