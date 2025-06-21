https://ria.ru/20250621/peterburg-2024499522.html

Первый Международный транспортно-логистический форум пройдет в Петербурге

Первый Международный транспортно-логистический форум пройдет в Петербурге - РИА Новости, 21.06.2025

Первый Международный транспортно-логистический форум пройдет в Петербурге

Первый Международный транспортно-логистический форум пройдет в Санкт-Петербурге в апреле 2026 года, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T14:15:00+03:00

2025-06-21T14:15:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Первый Международный транспортно-логистический форум пройдет в Санкт-Петербурге в апреле 2026 года, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. "Правительством Российской Федерации принято решение о том, что в 2026 году мы запустим новый формат - Международный транспортно-логистический форум. Мы планируем провести его здесь же, в Санкт-Петербурге, ориентировочно в апреле", - сказал Кобяков журналистам. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, санкт-петербург, россия, антон кобяков