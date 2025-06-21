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Пашинян сделал новое заявление о Зангезурском коридоре - РИА Новости, 21.06.2025
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16:32 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/pashinyan-2024517196.html
Пашинян сделал новое заявление о Зангезурском коридоре
Пашинян сделал новое заявление о Зангезурском коридоре - РИА Новости, 21.06.2025
Пашинян сделал новое заявление о Зангезурском коридоре
Зангезурского коридора не будет, заявил премьер Армении Никол Пашинян. Его цитирует агентство Sputnik. По его словам, вместо него будет "Перекресток мира". РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T16:32:00+03:00
2025-06-21T16:32:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
никол пашинян
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Зангезурского коридора не будет, заявил премьер Армении Никол Пашинян. Его цитирует агентство Sputnik. По его словам, вместо него будет "Перекресток мира"."Не понимаю нашу, армян, логику, мол, их цель – "Туран". Но давайте поймем, чего они (Турция и Азербайджан – ред.) хотят. Хотят проезжать по территории Армении? Ну и пусть проезжают. Разве это плохо? Мы же сами это предлагаем проектом "Перекресток мира", — сказал Пашинян.Объяснил он это тем, что в XXI веке страна не может быть отрезана от мира."Представляете в 21-ом веке страну, чьи границы закрыты?" — спросил премьер.Азербайджан настаивает на прокладке Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В дальнейших планах Баку - соединение города Зангелан в Восточном Зангезуре с городом Ордубад в Нахичевани, а далее - с Турцией. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении.
https://ria.ru/20240911/mid-1972159407.html
https://ria.ru/20250128/aliev-1995939024.html
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в мире, армения, азербайджан, никол пашинян
В мире, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян
Пашинян сделал новое заявление о Зангезурском коридоре

Премьер Армении Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Зангезурского коридора не будет, заявил премьер Армении Никол Пашинян. Его цитирует агентство Sputnik.

По его словам, вместо него будет "Перекресток мира".
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"Не понимаю нашу, армян, логику, мол, их цель – "Туран". Но давайте поймем, чего они (Турция и Азербайджан – ред.) хотят. Хотят проезжать по территории Армении? Ну и пусть проезжают. Разве это плохо? Мы же сами это предлагаем проектом "Перекресток мира", — сказал Пашинян.
Объяснил он это тем, что в XXI веке страна не может быть отрезана от мира.
"Представляете в 21-ом веке страну, чьи границы закрыты?" — спросил премьер.

Азербайджан настаивает на прокладке Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В дальнейших планах Баку - соединение города Зангелан в Восточном Зангезуре с городом Ордубад в Нахичевани, а далее - с Турцией. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении.
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В миреАрменияАзербайджанНикол Пашинян
 
 
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