Пашинян сделал новое заявление о Зангезурском коридоре
Премьер Армении Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Зангезурского коридора не будет, заявил премьер Армении Никол Пашинян. Его цитирует агентство Sputnik.
По его словам, вместо него будет "Перекресток мира".
По его словам, вместо него будет "Перекресток мира".
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"Не понимаю нашу, армян, логику, мол, их цель – "Туран". Но давайте поймем, чего они (Турция и Азербайджан – ред.) хотят. Хотят проезжать по территории Армении? Ну и пусть проезжают. Разве это плохо? Мы же сами это предлагаем проектом "Перекресток мира", — сказал Пашинян.
Объяснил он это тем, что в XXI веке страна не может быть отрезана от мира.
"Представляете в 21-ом веке страну, чьи границы закрыты?" — спросил премьер.
Азербайджан настаивает на прокладке Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В дальнейших планах Баку - соединение города Зангелан в Восточном Зангезуре с городом Ордубад в Нахичевани, а далее - с Турцией. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении.
Азербайджан настаивает на прокладке Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В дальнейших планах Баку - соединение города Зангелан в Восточном Зангезуре с городом Ордубад в Нахичевани, а далее - с Турцией. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении.
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