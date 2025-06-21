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До города Сумы — 20 километров. Что происходит в зоне СВО - РИА Новости, 21.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 21.06.2025 (обновлено: 08:01 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/obstanovka-2024246470.html
До города Сумы — 20 километров. Что происходит в зоне СВО
До города Сумы — 20 километров. Что происходит в зоне СВО - РИА Новости, 21.06.2025
До города Сумы — 20 километров. Что происходит в зоне СВО
Нехватка солдат в рядах ВСУ все сильнее сказывается на фронте. Как недавно заявил президент России при общении с западной прессой, укомплектованность украинских РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T08:00:00+03:00
2025-06-21T08:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумы
покровск
днепропетровская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Нехватка солдат в рядах ВСУ все сильнее сказывается на фронте. Как недавно заявил президент России при общении с западной прессой, укомплектованность украинских бригад личным составом не превышает 47 процентов. Инициативой прочно владеет российская армия, практически ежедневно освобождая новые населенные пункты. Об обстановке на линии боевого соприкосновения — в материале РИА Новости.Северный плацдармГруппировка "Север" продолжает бить противника на его территории. На этой неделе российские подразделения освободили Новониколаевку, углубив плацдарм в Сумской области. Двадцатикилометровый фронт в настоящий момент проходит по линии Кондратовка — Андреевка — Алексеевка — Новониколаевка — Яблоновка — Локня. В этой линии есть небольшой выступ в районе села Варачино, все еще контролируемого противником.На восточном фланге плацдарма — ожесточенные бои за Юнаковку, что примерно в 20 километрах от областного центра. Это село было главным перевалочным пунктом для подразделений ВСУ, атаковавших Курскую область прошлым летом. Штурмовики "Севера" закрепились в центре села и взяли под частичный контроль трассу Н-07, по которой снабжались группировки вторжения. Освобождение Юнаковки позволит российской армии двигаться дальше на юг, не опасаясь удара во фланг.Противник это село сдавать не собирается. Сюда перебрасывают резервы и части с других направлений. В Киеве понимают: если российские подразделения прочно оседлают трассу Н-07, то бои завяжутся сильно южнее, на линии Малая Корчаковка — Корчаковка — Новая Сечь — Храповщина — Марьино. За этими населенными пунктами находится крупный лесной массив и высоты, с которых можно держать под огневым контролем облцентр — город Сумы.У российского командования есть несколько вариантов. Удар из Белгородской области позволит взять под контроль трассу Р-45. А контрудар со стороны Теткина, где противник уже много дней безуспешно пытается вклиниться, даст возможность перерезать дорогу Р-44 и выйти на Сумы с северо-запада.Опыт взятия крупных городов уже есть. Тот же Мариуполь по населению превосходит Сумы в полтора раза, по площади — более чем в два. Освободили его, напомним, за неполных три месяца.В Сумах преобладает высотная застройка, но есть и частный сектор. Из крупных промышленных предприятий, за которые очень любят в обороне цепляться украинские войска, — Сумское машиностроительное научно-производственное объединение (имени Фрунзе до 2015-го). Выпускает изделия и агрегаты для нефтегазовой, атомной и химической промышленности. Потеря города очень больно ударит по украинской экономике.Окружить ПокровскГруппировка "Запад" за неделю значительно улучшила положение, расширив плацдарм на правом берегу реки Оскол (в Харьковской области). Освободили Долгенькое и Московку — это пригород Купянска, важнейшего логистического и транспортного узла ВСУ на этом направлении.Дальнейшее наступление от Московки на юг лишит гарнизон Купянска снабжения и прижмет его к реке. Окруженным либо придется сдаться, либо пойти на прорыв, что непременно приведет к высоким потерям.На Покровском направлении бойцы группировки "Центр" освободили село Малиновка в ДНР, перерезав трассу Т-0504, которая соединяет Константиновку и Покровск (Красноармейск). Впереди — Мирноград. Впрочем, лобовой штурм 46-тысячного города маловероятен.Если перерезать трассу Т-0515 из Покровска к Доброполью и Краматорску, то откроется путь с севера — через села Новоэкономическое, Красный Лиман (не путать с одноименным городом) и Родинское.Покровск охватывают и с запада. "Центр" освободил Новониколаевку на границе с Днепропетровской областью. В пяти километрах севернее — Новоподгородное на трассе Т- 0406. По ней с Днепропетровщины и из Запорожья перебрасывают подкрепления и боеприпасы. Взятие этого населенника серьезно осложнит положение гарнизона города.Прорыв в Днепропетровскую областьНа Константиновском направлении — без особых изменений. Ранее подразделения группировки "Центр" заняли Новую Полтавку и развивают успех на западе, продвигаясь к Шевченко Первому с прицелом на соседнее Коптево.Одновременно российские части наступают на север — к населенным пунктам Русин Яр, Попов Яр и Полтавка. После выхода на Константиновку с запада под огневой контроль попадут и другие логистические маршруты.Часть подразделений "Центра" действует восточнее Новой Полтавки — продвигаются от Сухой Балки на Яблоновку и Александро-Калиново. Освобождение этих сел означает окружение крупной группировки противника в районе населенных пунктов Заря и Старая Николаевка. Горловина котла шириной девять километров проходит по линии Романовка — Александрополь, они уже под контролем российской армии. Пока у ВСУ есть время отступить на север, но с каждым днем его все меньше.На Южнодонецком направлении заняли Зеленый Кут — это всего три километра от границы с Днепропетровской областью. Скоро можно ждать новостей о прорыве "ленточки" и на этом участке фронта. Ранее Минобороны сообщало о заходе на территорию противника западнее населенного пункта Орехово.В целом стоит отметить, что российское наступление в Сумской области вынудило ВСУ оголить многие участки линии боевого соприкосновения. Это, свою очередь, привело к потере ряда важных населенных пунктов. Об обвале фронта говорить пока преждевременно, но все предпосылки для такого развития событий есть.
https://ria.ru/20250619/spetsoperatsiya-2023904935.html
https://ria.ru/20250620/vsu-2024208337.html
https://ria.ru/20250620/vsu-2024179515.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, сумы, покровск, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумы, Покровск, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
До города Сумы — 20 километров. Что происходит в зоне СВО

Российская армия заняла ряд важных населенных пунктов в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск "Центр" на полигоне в зоне СВО
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Центр на полигоне в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Нехватка солдат в рядах ВСУ все сильнее сказывается на фронте. Как недавно заявил президент России при общении с западной прессой, укомплектованность украинских бригад личным составом не превышает 47 процентов. Инициативой прочно владеет российская армия, практически ежедневно освобождая новые населенные пункты. Об обстановке на линии боевого соприкосновения — в материале РИА Новости.

Северный плацдарм

Группировка "Север" продолжает бить противника на его территории. На этой неделе российские подразделения освободили Новониколаевку, углубив плацдарм в Сумской области. Двадцатикилометровый фронт в настоящий момент проходит по линии Кондратовка — Андреевка — Алексеевка — Новониколаевка — Яблоновка — Локня. В этой линии есть небольшой выступ в районе села Варачино, все еще контролируемого противником.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
На восточном фланге плацдарма — ожесточенные бои за Юнаковку, что примерно в 20 километрах от областного центра. Это село было главным перевалочным пунктом для подразделений ВСУ, атаковавших Курскую область прошлым летом. Штурмовики "Севера" закрепились в центре села и взяли под частичный контроль трассу Н-07, по которой снабжались группировки вторжения. Освобождение Юнаковки позволит российской армии двигаться дальше на юг, не опасаясь удара во фланг.
Противник это село сдавать не собирается. Сюда перебрасывают резервы и части с других направлений. В Киеве понимают: если российские подразделения прочно оседлают трассу Н-07, то бои завяжутся сильно южнее, на линии Малая Корчаковка — Корчаковка — Новая Сечь — Храповщина — Марьино. За этими населенными пунктами находится крупный лесной массив и высоты, с которых можно держать под огневым контролем облцентр — город Сумы.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчетов ЗРК "Бук"
Боевое дежурство расчетов ЗРК Бук - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчетов ЗРК "Бук"
У российского командования есть несколько вариантов. Удар из Белгородской области позволит взять под контроль трассу Р-45. А контрудар со стороны Теткина, где противник уже много дней безуспешно пытается вклиниться, даст возможность перерезать дорогу Р-44 и выйти на Сумы с северо-запада.
Опыт взятия крупных городов уже есть. Тот же Мариуполь по населению превосходит Сумы в полтора раза, по площади — более чем в два. Освободили его, напомним, за неполных три месяца.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
В Сумах преобладает высотная застройка, но есть и частный сектор. Из крупных промышленных предприятий, за которые очень любят в обороне цепляться украинские войска, — Сумское машиностроительное научно-производственное объединение (имени Фрунзе до 2015-го). Выпускает изделия и агрегаты для нефтегазовой, атомной и химической промышленности. Потеря города очень больно ударит по украинской экономике.

Окружить Покровск

Группировка "Запад" за неделю значительно улучшила положение, расширив плацдарм на правом берегу реки Оскол (в Харьковской области). Освободили Долгенькое и Московку — это пригород Купянска, важнейшего логистического и транспортного узла ВСУ на этом направлении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.06.2025
19 июня, 15:01
Дальнейшее наступление от Московки на юг лишит гарнизон Купянска снабжения и прижмет его к реке. Окруженным либо придется сдаться, либо пойти на прорыв, что непременно приведет к высоким потерям.
На Покровском направлении бойцы группировки "Центр" освободили село Малиновка в ДНР, перерезав трассу Т-0504, которая соединяет Константиновку и Покровск (Красноармейск). Впереди — Мирноград. Впрочем, лобовой штурм 46-тысячного города маловероятен.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
ВСУ разместили боевиков в жилых домах в Сумской области
20 июня, 13:36
Если перерезать трассу Т-0515 из Покровска к Доброполью и Краматорску, то откроется путь с севера — через села Новоэкономическое, Красный Лиман (не путать с одноименным городом) и Родинское.
Покровск охватывают и с запада. "Центр" освободил Новониколаевку на границе с Днепропетровской областью. В пяти километрах севернее — Новоподгородное на трассе Т- 0406. По ней с Днепропетровщины и из Запорожья перебрасывают подкрепления и боеприпасы. Взятие этого населенника серьезно осложнит положение гарнизона города.

Прорыв в Днепропетровскую область

На Константиновском направлении — без особых изменений. Ранее подразделения группировки "Центр" заняли Новую Полтавку и развивают успех на западе, продвигаясь к Шевченко Первому с прицелом на соседнее Коптево.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Одновременно российские части наступают на север — к населенным пунктам Русин Яр, Попов Яр и Полтавка. После выхода на Константиновку с запада под огневой контроль попадут и другие логистические маршруты.
Часть подразделений "Центра" действует восточнее Новой Полтавки — продвигаются от Сухой Балки на Яблоновку и Александро-Калиново. Освобождение этих сел означает окружение крупной группировки противника в районе населенных пунктов Заря и Старая Николаевка. Горловина котла шириной девять километров проходит по линии Романовка — Александрополь, они уже под контролем российской армии. Пока у ВСУ есть время отступить на север, но с каждым днем его все меньше.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
ВСУ потеряли более 3410 боевиков за неделю в зоне действий "Центра"
20 июня, 12:23
На Южнодонецком направлении заняли Зеленый Кут — это всего три километра от границы с Днепропетровской областью. Скоро можно ждать новостей о прорыве "ленточки" и на этом участке фронта. Ранее Минобороны сообщало о заходе на территорию противника западнее населенного пункта Орехово.
В целом стоит отметить, что российское наступление в Сумской области вынудило ВСУ оголить многие участки линии боевого соприкосновения. Это, свою очередь, привело к потере ряда важных населенных пунктов. Об обвале фронта говорить пока преждевременно, но все предпосылки для такого развития событий есть.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумыПокровскДнепропетровская областьВооруженные силы Украины
 
 
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