https://ria.ru/20250621/obstanovka-2024246470.html

До города Сумы — 20 километров. Что происходит в зоне СВО

До города Сумы — 20 километров. Что происходит в зоне СВО - РИА Новости, 21.06.2025

До города Сумы — 20 километров. Что происходит в зоне СВО

Нехватка солдат в рядах ВСУ все сильнее сказывается на фронте. Как недавно заявил президент России при общении с западной прессой, укомплектованность украинских РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T08:00:00+03:00

2025-06-21T08:00:00+03:00

2025-06-21T08:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

сумы

покровск

днепропетровская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Нехватка солдат в рядах ВСУ все сильнее сказывается на фронте. Как недавно заявил президент России при общении с западной прессой, укомплектованность украинских бригад личным составом не превышает 47 процентов. Инициативой прочно владеет российская армия, практически ежедневно освобождая новые населенные пункты. Об обстановке на линии боевого соприкосновения — в материале РИА Новости.Северный плацдармГруппировка "Север" продолжает бить противника на его территории. На этой неделе российские подразделения освободили Новониколаевку, углубив плацдарм в Сумской области. Двадцатикилометровый фронт в настоящий момент проходит по линии Кондратовка — Андреевка — Алексеевка — Новониколаевка — Яблоновка — Локня. В этой линии есть небольшой выступ в районе села Варачино, все еще контролируемого противником.На восточном фланге плацдарма — ожесточенные бои за Юнаковку, что примерно в 20 километрах от областного центра. Это село было главным перевалочным пунктом для подразделений ВСУ, атаковавших Курскую область прошлым летом. Штурмовики "Севера" закрепились в центре села и взяли под частичный контроль трассу Н-07, по которой снабжались группировки вторжения. Освобождение Юнаковки позволит российской армии двигаться дальше на юг, не опасаясь удара во фланг.Противник это село сдавать не собирается. Сюда перебрасывают резервы и части с других направлений. В Киеве понимают: если российские подразделения прочно оседлают трассу Н-07, то бои завяжутся сильно южнее, на линии Малая Корчаковка — Корчаковка — Новая Сечь — Храповщина — Марьино. За этими населенными пунктами находится крупный лесной массив и высоты, с которых можно держать под огневым контролем облцентр — город Сумы.У российского командования есть несколько вариантов. Удар из Белгородской области позволит взять под контроль трассу Р-45. А контрудар со стороны Теткина, где противник уже много дней безуспешно пытается вклиниться, даст возможность перерезать дорогу Р-44 и выйти на Сумы с северо-запада.Опыт взятия крупных городов уже есть. Тот же Мариуполь по населению превосходит Сумы в полтора раза, по площади — более чем в два. Освободили его, напомним, за неполных три месяца.В Сумах преобладает высотная застройка, но есть и частный сектор. Из крупных промышленных предприятий, за которые очень любят в обороне цепляться украинские войска, — Сумское машиностроительное научно-производственное объединение (имени Фрунзе до 2015-го). Выпускает изделия и агрегаты для нефтегазовой, атомной и химической промышленности. Потеря города очень больно ударит по украинской экономике.Окружить ПокровскГруппировка "Запад" за неделю значительно улучшила положение, расширив плацдарм на правом берегу реки Оскол (в Харьковской области). Освободили Долгенькое и Московку — это пригород Купянска, важнейшего логистического и транспортного узла ВСУ на этом направлении.Дальнейшее наступление от Московки на юг лишит гарнизон Купянска снабжения и прижмет его к реке. Окруженным либо придется сдаться, либо пойти на прорыв, что непременно приведет к высоким потерям.На Покровском направлении бойцы группировки "Центр" освободили село Малиновка в ДНР, перерезав трассу Т-0504, которая соединяет Константиновку и Покровск (Красноармейск). Впереди — Мирноград. Впрочем, лобовой штурм 46-тысячного города маловероятен.Если перерезать трассу Т-0515 из Покровска к Доброполью и Краматорску, то откроется путь с севера — через села Новоэкономическое, Красный Лиман (не путать с одноименным городом) и Родинское.Покровск охватывают и с запада. "Центр" освободил Новониколаевку на границе с Днепропетровской областью. В пяти километрах севернее — Новоподгородное на трассе Т- 0406. По ней с Днепропетровщины и из Запорожья перебрасывают подкрепления и боеприпасы. Взятие этого населенника серьезно осложнит положение гарнизона города.Прорыв в Днепропетровскую областьНа Константиновском направлении — без особых изменений. Ранее подразделения группировки "Центр" заняли Новую Полтавку и развивают успех на западе, продвигаясь к Шевченко Первому с прицелом на соседнее Коптево.Одновременно российские части наступают на север — к населенным пунктам Русин Яр, Попов Яр и Полтавка. После выхода на Константиновку с запада под огневой контроль попадут и другие логистические маршруты.Часть подразделений "Центра" действует восточнее Новой Полтавки — продвигаются от Сухой Балки на Яблоновку и Александро-Калиново. Освобождение этих сел означает окружение крупной группировки противника в районе населенных пунктов Заря и Старая Николаевка. Горловина котла шириной девять километров проходит по линии Романовка — Александрополь, они уже под контролем российской армии. Пока у ВСУ есть время отступить на север, но с каждым днем его все меньше.На Южнодонецком направлении заняли Зеленый Кут — это всего три километра от границы с Днепропетровской областью. Скоро можно ждать новостей о прорыве "ленточки" и на этом участке фронта. Ранее Минобороны сообщало о заходе на территорию противника западнее населенного пункта Орехово.В целом стоит отметить, что российское наступление в Сумской области вынудило ВСУ оголить многие участки линии боевого соприкосновения. Это, свою очередь, привело к потере ряда важных населенных пунктов. Об обвале фронта говорить пока преждевременно, но все предпосылки для такого развития событий есть.

https://ria.ru/20250619/spetsoperatsiya-2023904935.html

https://ria.ru/20250620/vsu-2024208337.html

https://ria.ru/20250620/vsu-2024179515.html

сумы

покровск

днепропетровская область

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безопасность, сумы, покровск, днепропетровская область, вооруженные силы украины