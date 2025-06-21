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Сечин прокомментировал попытки ЕС снизить потолок цен на нефть из России - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:53 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/neft-2024487388.html
Сечин прокомментировал попытки ЕС снизить потолок цен на нефть из России
Сечин прокомментировал попытки ЕС снизить потолок цен на нефть из России - РИА Новости, 21.06.2025
Сечин прокомментировал попытки ЕС снизить потолок цен на нефть из России
Евросоюз, пытаясь снизить потолок цен на российскую нефть, на самом деле преследует цель повысить эффективность своих закупок из России, но США не согласятся на РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T12:53:00+03:00
2025-06-21T12:53:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Евросоюз, пытаясь снизить потолок цен на российскую нефть, на самом деле преследует цель повысить эффективность своих закупок из России, но США не согласятся на снижение потолка, так как это негативно повлияет на рентабельность их нефтяного экспорта, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Евросоюз продолжает попытки продавить снижение ценового потолка на российскую нефть до 45 долларов за баррель. Полагаю, что реальной целью является стремление Евросоюза повысить эффективность своих закупок из России, а не снизить доходы российского бюджета, как публично декларировалось", - сказал он, выступая на Энергетической панели ПМЭФ. По словам Сечина, с начала 2023 года Европа закупила российской нефти на более чем 20 миллиардов евро, став таким образом четвертым по объему покупателем. "Очевидно, что США не согласятся на снижение референтных цен, продвигаемое европейцами, потому что оно негативно повлияет на рентабельность нефтяного экспорта США", - заключил он. Еврокомиссия ранее официально предложила снизить так называемый потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Однако решение об этом зависит от G7, а не только от ЕС, отмечала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. В ходе саммита G7 страны согласились пока не браться за эту проблему. Как писала в пятницу газета Politico со ссылкой на дипломатов ЕС решил отложить попытки снизить потолок цены на нефть из РФ на фоне обеспокоенности, что ситуация на Ближнем Востоке приведет к росту цен. Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/neft-2023469868.html
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экономика, цены на нефть, россия, сша, европа, игорь сечин, урсула фон дер ляйен, владимир путин, евросоюз, g7, роснефть
ПМЭФ-2025, Экономика, Цены на нефть, Россия, США, Европа, Игорь Сечин, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Евросоюз, G7, Роснефть
Сечин прокомментировал попытки ЕС снизить потолок цен на нефть из России

Сечин: США не станут снижать потолок цен на нефть из РФ из-за своего экспорта

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Евросоюз, пытаясь снизить потолок цен на российскую нефть, на самом деле преследует цель повысить эффективность своих закупок из России, но США не согласятся на снижение потолка, так как это негативно повлияет на рентабельность их нефтяного экспорта, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Евросоюз продолжает попытки продавить снижение ценового потолка на российскую нефть до 45 долларов за баррель. Полагаю, что реальной целью является стремление Евросоюза повысить эффективность своих закупок из России, а не снизить доходы российского бюджета, как публично декларировалось", - сказал он, выступая на Энергетической панели ПМЭФ.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Инвестор оценил возможность снижения потолка цен на нефть из России
18 июня, 07:53
По словам Сечина, с начала 2023 года Европа закупила российской нефти на более чем 20 миллиардов евро, став таким образом четвертым по объему покупателем.
"Очевидно, что США не согласятся на снижение референтных цен, продвигаемое европейцами, потому что оно негативно повлияет на рентабельность нефтяного экспорта США", - заключил он.
Еврокомиссия ранее официально предложила снизить так называемый потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Однако решение об этом зависит от G7, а не только от ЕС, отмечала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. В ходе саммита G7 страны согласились пока не браться за эту проблему. Как писала в пятницу газета Politico со ссылкой на дипломатов ЕС решил отложить попытки снизить потолок цены на нефть из РФ на фоне обеспокоенности, что ситуация на Ближнем Востоке приведет к росту цен.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Закрытие Ормузского пролива повысит цены на нефть, говорится в докладе
17 июня, 04:14
Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023 года.
В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Новак заявил, что экспорт российской нефти не изменился
26 мая, 20:22
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаЦены на нефтьРоссияСШАЕвропаИгорь СечинУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинЕвросоюзG7Роснефть
 
 
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