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Моор: туризм стал полноценной отраслью экономики Тюменской области - РИА Новости, 21.06.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
10:49 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/moor-2024463152.html
Моор: туризм стал полноценной отраслью экономики Тюменской области
Моор: туризм стал полноценной отраслью экономики Тюменской области - РИА Новости, 21.06.2025
Моор: туризм стал полноценной отраслью экономики Тюменской области
Туризм является полноценной отраслью экономики и входит в число приоритетных направлений Стратегии инвестиционного развития Тюменской области, сообщил в... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T10:49:00+03:00
2025-06-21T10:49:00+03:00
тюменская область
тюменская область
россия
тобольск
александр моор
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
сибур холдинг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Туризм является полноценной отраслью экономики и входит в число приоритетных направлений Стратегии инвестиционного развития Тюменской области, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Александр Моор. "Мы всецело поддерживаем усилия Правительства России и Минэкономразвития РФ, направленные на развитие туризма и создания комфортных условий для отдыха населения внутри страны. Туристская отрасль входит в число приоритетных направлений Стратегии инвестиционного развития Тюменской области.... Сегодня туризм полноценная отрасль экономики", - подчеркнул Моор. По предварительным данным, туристический поток в регион в 2024 году превысил 4,2 миллиона гостей. Летом 2025 года здесь ждут более миллиона гостей. Большое количество туристов привлекают термальные комплексы, их в регионе 22, и еще 16 санаториев, 25 круглогодичных открытых бассейнов с природной термальной минеральной водой. С 2019 года количество отдыхающих на водах туристов выросло в полтора раза — до полутора миллиона человек в 2024 году. Туристической жемчужиной региона считается Тобольск. В 2024 год он принял 383 тысячи человек - в два раза больше, чем в 2021 году. Такую тенденцию учли в мастер-плане туристического каркаса города и уже строят два четырехзвездочных отеля. Тобольск входит в национальные турмаршруты "В Сибирь по своей воле" и "Романовы в Сибири". Последний является региональной частью федерального проекта "Императорский маршрут". Кроме того, Тобольск включен в популярный шестидневный железнодорожный круиз "В Сибирь". Во взаимодействии с компанией "Сибур" здесь развивают также промышленный туризм. Значительному росту туристической привлекательности Тобольска способствовал ввод в строй в 2021 году аэропорта "Ремезов". В настоящее время город связан авиационным сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Казанью, Новосибирском, Самарой и другими городами России. За прошлый год год аэропорт обслужил 68 тысяч пассажиров. Со слов Моора, работа по развитию туризма в регионе продолжается. В планах – создание крупного туристско-рекреационного кластера на базе центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" в Тюменском районе с тематическим парком "Древнее море" и крытым двухуровневым лыжным тоннелем. "Туризм давно стал самостоятельным, динамично развивающимся и инвестиционно привлекательным сегментом региональной экономики. Налоговые поступления от этой отрасли в областной бюджет выросли с 416,7 миллиона рублей в 2016 году до более чем 3,216 миллиарда рублей в 2023 году", - резюмировал Моор. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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тюменская область, россия, тобольск, александр моор, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), сибур холдинг
Тюменская область, Тюменская область, Россия, Тобольск, Александр Моор, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Сибур Холдинг

Моор: туризм стал полноценной отраслью экономики Тюменской области

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАлександр Моор
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Александр Моор . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Туризм является полноценной отраслью экономики и входит в число приоритетных направлений Стратегии инвестиционного развития Тюменской области, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Александр Моор.
«
"Мы всецело поддерживаем усилия Правительства России и Минэкономразвития РФ, направленные на развитие туризма и создания комфортных условий для отдыха населения внутри страны. Туристская отрасль входит в число приоритетных направлений Стратегии инвестиционного развития Тюменской области.... Сегодня туризм полноценная отрасль экономики", - подчеркнул Моор.
По предварительным данным, туристический поток в регион в 2024 году превысил 4,2 миллиона гостей. Летом 2025 года здесь ждут более миллиона гостей.
Большое количество туристов привлекают термальные комплексы, их в регионе 22, и еще 16 санаториев, 25 круглогодичных открытых бассейнов с природной термальной минеральной водой. С 2019 года количество отдыхающих на водах туристов выросло в полтора раза — до полутора миллиона человек в 2024 году.
Туристической жемчужиной региона считается Тобольск. В 2024 год он принял 383 тысячи человек - в два раза больше, чем в 2021 году. Такую тенденцию учли в мастер-плане туристического каркаса города и уже строят два четырехзвездочных отеля. Тобольск входит в национальные турмаршруты "В Сибирь по своей воле" и "Романовы в Сибири". Последний является региональной частью федерального проекта "Императорский маршрут". Кроме того, Тобольск включен в популярный шестидневный железнодорожный круиз "В Сибирь". Во взаимодействии с компанией "Сибур" здесь развивают также промышленный туризм. Значительному росту туристической привлекательности Тобольска способствовал ввод в строй в 2021 году аэропорта "Ремезов". В настоящее время город связан авиационным сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Казанью, Новосибирском, Самарой и другими городами России. За прошлый год год аэропорт обслужил 68 тысяч пассажиров.
Со слов Моора, работа по развитию туризма в регионе продолжается. В планах – создание крупного туристско-рекреационного кластера на базе центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" в Тюменском районе с тематическим парком "Древнее море" и крытым двухуровневым лыжным тоннелем.
«
"Туризм давно стал самостоятельным, динамично развивающимся и инвестиционно привлекательным сегментом региональной экономики. Налоговые поступления от этой отрасли в областной бюджет выросли с 416,7 миллиона рублей в 2016 году до более чем 3,216 миллиарда рублей в 2023 году", - резюмировал Моор.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Моор рассказал о росте экспорта Тюменской области
Вчера, 08:30
 
Тюменская областьТюменская областьРоссияТобольскАлександр МоорМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Сибур Холдинг
 
 
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