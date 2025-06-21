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Моор: туризм стал полноценной отраслью экономики Тюменской области

Моор: туризм стал полноценной отраслью экономики Тюменской области - РИА Новости, 21.06.2025

Моор: туризм стал полноценной отраслью экономики Тюменской области

Туризм является полноценной отраслью экономики и входит в число приоритетных направлений Стратегии инвестиционного развития Тюменской области, сообщил в... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T10:49:00+03:00

2025-06-21T10:49:00+03:00

2025-06-21T10:49:00+03:00

тюменская область

тюменская область

россия

тобольск

александр моор

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

сибур холдинг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Туризм является полноценной отраслью экономики и входит в число приоритетных направлений Стратегии инвестиционного развития Тюменской области, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Александр Моор. "Мы всецело поддерживаем усилия Правительства России и Минэкономразвития РФ, направленные на развитие туризма и создания комфортных условий для отдыха населения внутри страны. Туристская отрасль входит в число приоритетных направлений Стратегии инвестиционного развития Тюменской области.... Сегодня туризм полноценная отрасль экономики", - подчеркнул Моор. По предварительным данным, туристический поток в регион в 2024 году превысил 4,2 миллиона гостей. Летом 2025 года здесь ждут более миллиона гостей. Большое количество туристов привлекают термальные комплексы, их в регионе 22, и еще 16 санаториев, 25 круглогодичных открытых бассейнов с природной термальной минеральной водой. С 2019 года количество отдыхающих на водах туристов выросло в полтора раза — до полутора миллиона человек в 2024 году. Туристической жемчужиной региона считается Тобольск. В 2024 год он принял 383 тысячи человек - в два раза больше, чем в 2021 году. Такую тенденцию учли в мастер-плане туристического каркаса города и уже строят два четырехзвездочных отеля. Тобольск входит в национальные турмаршруты "В Сибирь по своей воле" и "Романовы в Сибири". Последний является региональной частью федерального проекта "Императорский маршрут". Кроме того, Тобольск включен в популярный шестидневный железнодорожный круиз "В Сибирь". Во взаимодействии с компанией "Сибур" здесь развивают также промышленный туризм. Значительному росту туристической привлекательности Тобольска способствовал ввод в строй в 2021 году аэропорта "Ремезов". В настоящее время город связан авиационным сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Казанью, Новосибирском, Самарой и другими городами России. За прошлый год год аэропорт обслужил 68 тысяч пассажиров. Со слов Моора, работа по развитию туризма в регионе продолжается. В планах – создание крупного туристско-рекреационного кластера на базе центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" в Тюменском районе с тематическим парком "Древнее море" и крытым двухуровневым лыжным тоннелем. "Туризм давно стал самостоятельным, динамично развивающимся и инвестиционно привлекательным сегментом региональной экономики. Налоговые поступления от этой отрасли в областной бюджет выросли с 416,7 миллиона рублей в 2016 году до более чем 3,216 миллиарда рублей в 2023 году", - резюмировал Моор. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250621/tyumenskaya-2024446812.html

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тюменская область, россия, тобольск, александр моор, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), сибур холдинг