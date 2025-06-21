https://ria.ru/20250621/moldaviya-2024447509.html

Шор рассказал о работе Торгового дома Молдавии в России

Шор рассказал о работе Торгового дома Молдавии в России - РИА Новости, 21.06.2025

Шор рассказал о работе Торгового дома Молдавии в России

Молдавский торговый дом работает в Санкт-Петербурге и Краснодаре, в планах выйти на новые регионы РФ, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T08:38:00+03:00

2025-06-21T08:38:00+03:00

2025-06-21T08:38:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Молдавский торговый дом работает в Санкт-Петербурге и Краснодаре, в планах выйти на новые регионы РФ, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. "Мы сейчас ведем деятельность и в Санкт-Петербурге, и в Краснодаре. Мы планируем развивать и обмен товарами. Есть проблема: Молдова нам мешает политически… Мы не можем полноценно запустить этот проект из-за проблем с логистикой, которые чинит молдавская власть", - сказал Шор на ПМЭФ. Он добавил, что помогает с командой молдавским фермерам продавать свои товары на российский рынок. "Мы уверены, что после смены режима этот проект станет очень популярным, перспективным, рабочим… Молдавским фермерам нужна помощь… Идея была в чем? Молдавский фермер не может содержать свой маркетинговый департамент, логистический департамент, а мы это будем делать для него", - отметил Шор. Он подчеркнул, что в планах есть выход на новые российские рынки, но для этого нужно "иметь свободную, либеральную, открытую позицию молдавских властей". Магазин Торгового дома Молдавии в России открылся в Москве 17 сентября, в нем представлена продукция, выращенная на постсоветском пространстве. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240913/moldaviya-1972496411.html

https://ria.ru/20250620/postavki-2024131047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, санкт-петербург, краснодар, россия, илан шор, молдавия