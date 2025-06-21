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Шор рассказал о работе Торгового дома Молдавии в России - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
08:38 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/moldaviya-2024447509.html
Шор рассказал о работе Торгового дома Молдавии в России
Шор рассказал о работе Торгового дома Молдавии в России - РИА Новости, 21.06.2025
Шор рассказал о работе Торгового дома Молдавии в России
Молдавский торговый дом работает в Санкт-Петербурге и Краснодаре, в планах выйти на новые регионы РФ, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T08:38:00+03:00
2025-06-21T08:38:00+03:00
пмэф-2025
экономика
санкт-петербург
краснодар
россия
илан шор
молдавия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Молдавский торговый дом работает в Санкт-Петербурге и Краснодаре, в планах выйти на новые регионы РФ, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. "Мы сейчас ведем деятельность и в Санкт-Петербурге, и в Краснодаре. Мы планируем развивать и обмен товарами. Есть проблема: Молдова нам мешает политически… Мы не можем полноценно запустить этот проект из-за проблем с логистикой, которые чинит молдавская власть", - сказал Шор на ПМЭФ. Он добавил, что помогает с командой молдавским фермерам продавать свои товары на российский рынок. "Мы уверены, что после смены режима этот проект станет очень популярным, перспективным, рабочим… Молдавским фермерам нужна помощь… Идея была в чем? Молдавский фермер не может содержать свой маркетинговый департамент, логистический департамент, а мы это будем делать для него", - отметил Шор. Он подчеркнул, что в планах есть выход на новые российские рынки, но для этого нужно "иметь свободную, либеральную, открытую позицию молдавских властей". Магазин Торгового дома Молдавии в России открылся в Москве 17 сентября, в нем представлена продукция, выращенная на постсоветском пространстве. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240913/moldaviya-1972496411.html
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экономика, санкт-петербург, краснодар, россия, илан шор, молдавия
ПМЭФ-2025, Экономика, Санкт-Петербург, Краснодар, Россия, Илан Шор, Молдавия
Шор рассказал о работе Торгового дома Молдавии в России

Лидер "Победы" Шор: молдавский ТД работает в Петербурге и Краснодаре

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИлан Шор на ПМЭФ-2025
Илан Шор на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Илан Шор на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Молдавский торговый дом работает в Санкт-Петербурге и Краснодаре, в планах выйти на новые регионы РФ, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор.
"Мы сейчас ведем деятельность и в Санкт-Петербурге, и в Краснодаре. Мы планируем развивать и обмен товарами. Есть проблема: Молдова нам мешает политически… Мы не можем полноценно запустить этот проект из-за проблем с логистикой, которые чинит молдавская власть", - сказал Шор на ПМЭФ.
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Он добавил, что помогает с командой молдавским фермерам продавать свои товары на российский рынок.
«
"Мы уверены, что после смены режима этот проект станет очень популярным, перспективным, рабочим… Молдавским фермерам нужна помощь… Идея была в чем? Молдавский фермер не может содержать свой маркетинговый департамент, логистический департамент, а мы это будем делать для него", - отметил Шор.
Он подчеркнул, что в планах есть выход на новые российские рынки, но для этого нужно "иметь свободную, либеральную, открытую позицию молдавских властей".
Магазин Торгового дома Молдавии в России открылся в Москве 17 сентября, в нем представлена продукция, выращенная на постсоветском пространстве.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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