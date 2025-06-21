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МИД призвал укреплять оборону ОДКБ после пролета дронов ВСУ над Казахстаном - РИА Новости, 21.06.2025
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19:23 21.06.2025 (обновлено: 23:31 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/mid-2024533860.html
МИД призвал укреплять оборону ОДКБ после пролета дронов ВСУ над Казахстаном
МИД призвал укреплять оборону ОДКБ после пролета дронов ВСУ над Казахстаном - РИА Новости, 21.06.2025
МИД призвал укреплять оборону ОДКБ после пролета дронов ВСУ над Казахстаном
Россия осуждает пролеты украинских дронов над Казахстаном для удара по России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 21.06.2025
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2025-06-21T23:31:00+03:00
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казахстан
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в мире
мария захарова
владимир зеленский
одкб
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия осуждает пролеты украинских дронов над Казахстаном для удара по России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Случившееся в очередной раз доказывает необходимость укрепления мер коллективной безопасности в рамках ОДКБ", — говорится в комментарии на сайте МИД.&quot;Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры обратить внимание на подобные провокации, должным образом отреагировать на такие выходки, а главное — публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, безрассудно подвергающих угрозе безопасность всего Евразийского региона&quot;, — указала Захарова.ВСУ практически ежедневно атакуют центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Как сообщало Минобороны, 19 июня системы ПВО уничтожили восемь дронов над Астраханской областью. На следующий день силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один летательный аппарат в небе над регионом.
https://ria.ru/20250602/kazakhstan-2020486520.html
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москва, казахстан, россия, в мире, мария захарова, владимир зеленский, одкб, вооруженные силы украины
Москва, Казахстан, Россия, В мире, Мария Захарова, Владимир Зеленский, ОДКБ, Вооруженные силы Украины
МИД призвал укреплять оборону ОДКБ после пролета дронов ВСУ над Казахстаном

МИД указал на угрозу Киева другим странам после пролета БПЛА ВСУ над Казахстаном

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия осуждает пролеты украинских дронов над Казахстаном для удара по России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«
"Случившееся в очередной раз доказывает необходимость укрепления мер коллективной безопасности в рамках ОДКБ", — говорится в комментарии на сайте МИД.
  • Девятнадцатого и двадцатого июня над территорией Казахстана зафиксировали пролет нескольких десятков украинских дронов.
  • Инцидент произошел в Западно-Казахстанской области.
  • Вероятно, БПЛА оказались в воздушном пространстве республики для захода на атаки по российским объектам.
Нефтеперекачивающая станция КТК - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Астана не получила ответ от Киева по атаке дронов на КТК
2 июня, 16:06
  • Москва решительно осуждает такие шаги Украины в отношении союзника и члена ОДКБ.
  • Произошедшее показывает безразличие Киева к территориальной целостности других государств.
«

"Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры обратить внимание на подобные провокации, должным образом отреагировать на такие выходки, а главное — публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, безрассудно подвергающих угрозе безопасность всего Евразийского региона", — указала Захарова.

  • Киевский режим представляет все большую опасность не только для Москвы, но и для государств, "с которыми Украина на словах пытается выстраивать конструктивный диалог".
ВСУ практически ежедневно атакуют центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Как сообщало Минобороны, 19 июня системы ПВО уничтожили восемь дронов над Астраханской областью. На следующий день силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один летательный аппарат в небе над регионом.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
"Барс-Сармат" разработал технологию, позволяющую подавлять дроны ВСУ
20 июня, 04:48
 
МоскваКазахстанРоссияВ миреМария ЗахароваВладимир ЗеленскийОДКБВооруженные силы Украины
 
 
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