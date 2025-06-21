https://ria.ru/20250621/mid-2024533860.html

МИД призвал укреплять оборону ОДКБ после пролета дронов ВСУ над Казахстаном

МИД призвал укреплять оборону ОДКБ после пролета дронов ВСУ над Казахстаном - РИА Новости, 21.06.2025

МИД призвал укреплять оборону ОДКБ после пролета дронов ВСУ над Казахстаном

Россия осуждает пролеты украинских дронов над Казахстаном для удара по России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T19:23:00+03:00

2025-06-21T19:23:00+03:00

2025-06-21T23:31:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия осуждает пролеты украинских дронов над Казахстаном для удара по России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Случившееся в очередной раз доказывает необходимость укрепления мер коллективной безопасности в рамках ОДКБ", — говорится в комментарии на сайте МИД."Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры обратить внимание на подобные провокации, должным образом отреагировать на такие выходки, а главное — публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, безрассудно подвергающих угрозе безопасность всего Евразийского региона", — указала Захарова.ВСУ практически ежедневно атакуют центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Как сообщало Минобороны, 19 июня системы ПВО уничтожили восемь дронов над Астраханской областью. На следующий день силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один летательный аппарат в небе над регионом.

https://ria.ru/20250602/kazakhstan-2020486520.html

https://ria.ru/20250620/spetsoperatsiya-2024080520.html

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москва, казахстан, россия, в мире, мария захарова, владимир зеленский, одкб, вооруженные силы украины