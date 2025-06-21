МИД призвал укреплять оборону ОДКБ после пролета дронов ВСУ над Казахстаном
МИД указал на угрозу Киева другим странам после пролета БПЛА ВСУ над Казахстаном
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия осуждает пролеты украинских дронов над Казахстаном для удара по России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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"Случившееся в очередной раз доказывает необходимость укрепления мер коллективной безопасности в рамках ОДКБ", — говорится в комментарии на сайте МИД.
- Девятнадцатого и двадцатого июня над территорией Казахстана зафиксировали пролет нескольких десятков украинских дронов.
- Инцидент произошел в Западно-Казахстанской области.
- Вероятно, БПЛА оказались в воздушном пространстве республики для захода на атаки по российским объектам.
- Москва решительно осуждает такие шаги Украины в отношении союзника и члена ОДКБ.
- Произошедшее показывает безразличие Киева к территориальной целостности других государств.
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"Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры обратить внимание на подобные провокации, должным образом отреагировать на такие выходки, а главное — публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, безрассудно подвергающих угрозе безопасность всего Евразийского региона", — указала Захарова.
- Киевский режим представляет все большую опасность не только для Москвы, но и для государств, "с которыми Украина на словах пытается выстраивать конструктивный диалог".
ВСУ практически ежедневно атакуют центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Как сообщало Минобороны, 19 июня системы ПВО уничтожили восемь дронов над Астраханской областью. На следующий день силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один летательный аппарат в небе над регионом.