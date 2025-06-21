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Мединский объяснил, чем ситуация на Украине схожа с Северной войной - РИА Новости, 21.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:21 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/medinskiy-2024542037.html
Мединский объяснил, чем ситуация на Украине схожа с Северной войной
Мединский объяснил, чем ситуация на Украине схожа с Северной войной - РИА Новости, 21.06.2025
Мединский объяснил, чем ситуация на Украине схожа с Северной войной
Помощник президента РФ Владимир Мединский объяснил, чем ситуация, складывающаяся вокруг конфликта на Украине, схожа с Северной войной 18 века, указав на... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T21:21:00+03:00
2025-06-21T21:21:00+03:00
россия
украина
швеция
владимир мединский
в мире
северная война (1700 - 1721)
петр i
история
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский объяснил, чем ситуация, складывающаяся вокруг конфликта на Украине, схожа с Северной войной 18 века, указав на нежелание шведов сразу принять более выгодные для себя мирные условия, которые предлагала Россия. Ранее Мединский в интервью газете Wall Street Journal заявил, что с Россией невозможно вести длительную войну, приведя в пример Северную войну со Швецией. В интервью Марине Ким для проекта "Новый мир" Мединский обосновал подобное сравнение "непреложным историческим фактом" того, что Пётр I многократно предлагал шведской короне "заключить мирное соглашение на очень выгодных для неё условиях в ходе Северной войны". "Петр хотел мира. Ему нужен был просто выход к Балтийскому морю маленький, Санкт-Петербург и всё", - сказал Мединский в интервью, фрагменты которого показаны в эфире телеканала СоловьевLive. Помощник президента указал на то, что в период правления Петра I Россия нуждалась в создании условий для прямой торговли без посредников, назвав эту потребность "вопросом выживания государства". Мединский провел параллель с современностью, сравнив положение дел в начале XVII века с ситуацией, если бы сейчас Россия продавала нефть и газ посредникам по цене ниже рыночной "долларов по 20 за мегатонну". &quot;Так и Петр, он всего лишь он хотел прямого выхода к мировой торговле, чтобы сделать наш товар конкурентноспособным. Однако, шведы многократно отклоняли его мирные предложения, с каждым разом предложения Петра становились все более жесткими, ну и закончилось это спустя 21 год подписанием Ништадтского мира уже на тех условиях, которые продиктовал Петр&quot;, - добавил Мединский.Кроме того, помощник президента РФ напомнил, что союзники противников России Швеции и Англии, в первую очередь Франция, "потихоньку отползли" за время войны. Северная война продолжалась с 1700 по 1721 год, завершилась подписанием Ништадтского мира, согласно которому Россия получила выход к Балтийскому морю, а также территории Эстляндии, Лифляндии, Ингерманландии и части Карелии.
https://ria.ru/20250621/medinskiy-2024540787.html
https://ria.ru/20250621/medinskiy-2024540164.html
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россия, украина, швеция, владимир мединский, в мире, северная война (1700 - 1721), петр i, история, создание в россии нового учебника по истории, образование, образование - общество
Россия, Украина, Швеция, Владимир Мединский, В мире, Северная война (1700 - 1721), Петр I, история, Создание в России нового учебника по истории, Образование, Образование - Общество, Специальная военная операция на Украине
Мединский объяснил, чем ситуация на Украине схожа с Северной войной

Мединский: Киев не принимает выгодные условия, как шведы в Северной войне

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский объяснил, чем ситуация, складывающаяся вокруг конфликта на Украине, схожа с Северной войной 18 века, указав на нежелание шведов сразу принять более выгодные для себя мирные условия, которые предлагала Россия.
Ранее Мединский в интервью газете Wall Street Journal заявил, что с Россией невозможно вести длительную войну, приведя в пример Северную войну со Швецией.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Идеология ненависти заменила Украине учебники, заявил Мединский
Вчера, 21:04
В интервью Марине Ким для проекта "Новый мир" Мединский обосновал подобное сравнение "непреложным историческим фактом" того, что Пётр I многократно предлагал шведской короне "заключить мирное соглашение на очень выгодных для неё условиях в ходе Северной войны".
"Петр хотел мира. Ему нужен был просто выход к Балтийскому морю маленький, Санкт-Петербург и всё", - сказал Мединский в интервью, фрагменты которого показаны в эфире телеканала СоловьевLive.
Помощник президента указал на то, что в период правления Петра I Россия нуждалась в создании условий для прямой торговли без посредников, назвав эту потребность "вопросом выживания государства". Мединский провел параллель с современностью, сравнив положение дел в начале XVII века с ситуацией, если бы сейчас Россия продавала нефть и газ посредникам по цене ниже рыночной "долларов по 20 за мегатонну".
«

"Так и Петр, он всего лишь он хотел прямого выхода к мировой торговле, чтобы сделать наш товар конкурентноспособным. Однако, шведы многократно отклоняли его мирные предложения, с каждым разом предложения Петра становились все более жесткими, ну и закончилось это спустя 21 год подписанием Ништадтского мира уже на тех условиях, которые продиктовал Петр", - добавил Мединский.

Кроме того, помощник президента РФ напомнил, что союзники противников России Швеции и Англии, в первую очередь Франция, "потихоньку отползли" за время войны.
Северная война продолжалась с 1700 по 1721 год, завершилась подписанием Ништадтского мира, согласно которому Россия получила выход к Балтийскому морю, а также территории Эстляндии, Лифляндии, Ингерманландии и части Карелии.
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Мединский раскрыл, каким целям служит единый учебник истории
Вчера, 20:56
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаШвецияВладимир МединскийВ миреСеверная война (1700 - 1721)Петр IисторияСоздание в России нового учебника по историиОбразованиеОбразование - Общество
 
 
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