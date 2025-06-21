https://ria.ru/20250621/medinskiy-2024540164.html

Мединский раскрыл, каким целям служит единый учебник истории

Мединский раскрыл, каким целям служит единый учебник истории - РИА Новости, 21.06.2025

Мединский раскрыл, каким целям служит единый учебник истории

Обновленный единый учебник истории нацелен на объединение людей и народов, в том числе в вопросах советского наследия на пространстве СНГ, сообщил один из его... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T20:56:00+03:00

2025-06-21T20:56:00+03:00

2025-06-21T20:56:00+03:00

общество

россия

владимир мединский

снг

образование

создание в россии нового учебника по истории

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Обновленный единый учебник истории нацелен на объединение людей и народов, в том числе в вопросах советского наследия на пространстве СНГ, сообщил один из его авторов, помощник президента РФ Владимир Мединский. "Наши учебники не нацелены на разъединение людей и народов", - сказал Мединский в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир", кадры показаны в эфире телеканала СоловьевLive.Он отметил, что Москва передавала образец нового российского учебника по истории коллегам по СНГ, в том числе в министерства образования Узбекистана, Казахстана, Киргизии, чтобы представители этих стран могли проверить, как изложен материал о вкладе их народов "в общую историю империи, территории нашей общей Советского Союза". Кроме того, Мединский сообщил, что команда авторов учебника была готова вносить необходимые правки в случае, если коллеги по СНГ обнаружили какие-то нюансы в изложении истории. "Мы хотим, чтобы наши учебники объединяли людей, чтобы школьники испытывали дружеские или по крайней мере партнерские чувства к своим соседям из СНГ, к украинскому народу, к белорусскому народу. Если даже в истории нашей были какие-то сложности, значит надо сделать акцент на том, как мы эти сложности преодолели, и что мы вместе сделали хорошего. То есть, наши учебники учат дружбе и добру", - добавил помощник президента РФ.

https://ria.ru/20250620/putin-2024182892.html

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общество, россия, владимир мединский, снг, образование, создание в россии нового учебника по истории