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Мединский раскрыл, каким целям служит единый учебник истории - РИА Новости, 21.06.2025
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20:56 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/medinskiy-2024540164.html
Мединский раскрыл, каким целям служит единый учебник истории
Мединский раскрыл, каким целям служит единый учебник истории - РИА Новости, 21.06.2025
Мединский раскрыл, каким целям служит единый учебник истории
Обновленный единый учебник истории нацелен на объединение людей и народов, в том числе в вопросах советского наследия на пространстве СНГ, сообщил один из его... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T20:56:00+03:00
2025-06-21T20:56:00+03:00
общество
россия
владимир мединский
снг
образование
создание в россии нового учебника по истории
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Обновленный единый учебник истории нацелен на объединение людей и народов, в том числе в вопросах советского наследия на пространстве СНГ, сообщил один из его авторов, помощник президента РФ Владимир Мединский. &quot;Наши учебники не нацелены на разъединение людей и народов&quot;, - сказал Мединский в интервью Марине Ким для проекта &quot;Новый мир&quot;, кадры показаны в эфире телеканала СоловьевLive.Он отметил, что Москва передавала образец нового российского учебника по истории коллегам по СНГ, в том числе в министерства образования Узбекистана, Казахстана, Киргизии, чтобы представители этих стран могли проверить, как изложен материал о вкладе их народов "в общую историю империи, территории нашей общей Советского Союза". Кроме того, Мединский сообщил, что команда авторов учебника была готова вносить необходимые правки в случае, если коллеги по СНГ обнаружили какие-то нюансы в изложении истории. "Мы хотим, чтобы наши учебники объединяли людей, чтобы школьники испытывали дружеские или по крайней мере партнерские чувства к своим соседям из СНГ, к украинскому народу, к белорусскому народу. Если даже в истории нашей были какие-то сложности, значит надо сделать акцент на том, как мы эти сложности преодолели, и что мы вместе сделали хорошего. То есть, наши учебники учат дружбе и добру", - добавил помощник президента РФ.
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общество, россия, владимир мединский, снг, образование, создание в россии нового учебника по истории
Общество, Россия, Владимир Мединский, СНГ, Образование, Создание в России нового учебника по истории
Мединский раскрыл, каким целям служит единый учебник истории

Мединский заявил, что единый учебник истории нацелен на объединение народов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Помощник президента РФ Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Обновленный единый учебник истории нацелен на объединение людей и народов, в том числе в вопросах советского наследия на пространстве СНГ, сообщил один из его авторов, помощник президента РФ Владимир Мединский.
«

"Наши учебники не нацелены на разъединение людей и народов", - сказал Мединский в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир", кадры показаны в эфире телеканала СоловьевLive.

Он отметил, что Москва передавала образец нового российского учебника по истории коллегам по СНГ, в том числе в министерства образования Узбекистана, Казахстана, Киргизии, чтобы представители этих стран могли проверить, как изложен материал о вкладе их народов "в общую историю империи, территории нашей общей Советского Союза". Кроме того, Мединский сообщил, что команда авторов учебника была готова вносить необходимые правки в случае, если коллеги по СНГ обнаружили какие-то нюансы в изложении истории.
"Мы хотим, чтобы наши учебники объединяли людей, чтобы школьники испытывали дружеские или по крайней мере партнерские чувства к своим соседям из СНГ, к украинскому народу, к белорусскому народу. Если даже в истории нашей были какие-то сложности, значит надо сделать акцент на том, как мы эти сложности преодолели, и что мы вместе сделали хорошего. То есть, наши учебники учат дружбе и добру", - добавил помощник президента РФ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин в воскресенье пообщается с авторами учебника по истории
20 июня, 12:31
 
ОбществоРоссияВладимир МединскийСНГОбразованиеСоздание в России нового учебника по истории
 
 
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