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Матвиенко назвала политику ЕС недальновидной
Матвиенко назвала политику ЕС недальновидной - РИА Новости, 21.06.2025
Матвиенко назвала политику ЕС недальновидной
Политика стран Евросоюза в отношении России является недальновидной, обеспечить безопасность Европы без участия РФ невозможно, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T14:40:00+03:00
2025-06-21T14:40:00+03:00
2025-06-21T14:51:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Политика стран Евросоюза в отношении России является недальновидной, обеспечить безопасность Европы без участия РФ невозможно, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Конечно, недальновидно. И то, что они сами творят со своими странами, уничтожая собственную экономику, уничтожая уровень жизни, снижая его у людей. Но мы живем на одном континенте. Соседей не выбирают, никуда не деться. Обеспечить европейскую безопасность, скажем, без участия России невозможно, развивать эффективно европейскую экономику без не только сырьевых ресурсов России, но и без наших научных достижений - тоже невозможно", - сказала Матвиенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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россия, евросоюз, европа, валентина матвиенко, павел зарубин, совет федерации рф, в мире
Россия, Евросоюз, Европа, Валентина Матвиенко, Павел Зарубин, Совет Федерации РФ, В мире
Матвиенко назвала политику ЕС недальновидной
Матвиенко: обеспечить безопасность Европы без участия России невозможно