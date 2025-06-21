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В Мариуполе прошла выставка рассекреченных документов о коллаборационистах - РИА Новости, 21.06.2025
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20:46 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/mariupol-2024539619.html
В Мариуполе прошла выставка рассекреченных документов о коллаборационистах
В Мариуполе прошла выставка рассекреченных документов о коллаборационистах - РИА Новости, 21.06.2025
В Мариуполе прошла выставка рассекреченных документов о коллаборационистах
Выставка рассекреченных документов о действиях коллаборационистов во времена Великой Отечественной войны прошла в Мариуполе, рассказал руководитель "Молодой... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T20:46:00+03:00
2025-06-21T20:46:00+03:00
мариуполь
великая отечественная война (1941-1945)
днр
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МАРИУПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Выставка рассекреченных документов о действиях коллаборационистов во времена Великой Отечественной войны прошла в Мариуполе, рассказал руководитель "Молодой гвардии" в ДНР Сергей Добровольский. "Проходит тематическая выставка. Наши коллеги из Федеральной Службы Безопасности предоставили нам уникальные данные. Это данные о тех предателях Мариуполя, которые в 1941 году и вообще в годы оккупации, находились здесь и сдавали наших людей, которые были патриотами своей родины — подпольщики, партизаны, которые делали диверсии, делали все, чтобы враг быстрее ушел с нашей земли", - сказал Добровольский РИА Новости. Он подчеркнул, что в опубликованных документах содержатся данные с фамилиями и деталями о совершенных преступлениях. "Здесь достаточно толстая информация, обширно все изложено с фамилиями, с жертвами, что они делали. Работа проведена очень качественно и очень интересно", - добавил он.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Выставка документов о действиях коллаборационистов во времена ВОВ
Выставка рассекреченных документов о действиях коллаборационистов во времена Великой Отечественной войны прошла в Мариуполе, рассказал руководитель "Молодой гвардии" в ДНР Сергей Добровольский
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мариуполь, великая отечественная война (1941-1945), днр
Мариуполь, Великая Отечественная война (1941-1945), ДНР
В Мариуполе прошла выставка рассекреченных документов о коллаборационистах

В Мариуполе прошла выставка документов о коллаборационистах во время войны

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МАРИУПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Выставка рассекреченных документов о действиях коллаборационистов во времена Великой Отечественной войны прошла в Мариуполе, рассказал руководитель "Молодой гвардии" в ДНР Сергей Добровольский.
"Проходит тематическая выставка. Наши коллеги из Федеральной Службы Безопасности предоставили нам уникальные данные. Это данные о тех предателях Мариуполя, которые в 1941 году и вообще в годы оккупации, находились здесь и сдавали наших людей, которые были патриотами своей родины — подпольщики, партизаны, которые делали диверсии, делали все, чтобы враг быстрее ушел с нашей земли", - сказал Добровольский РИА Новости.
Он подчеркнул, что в опубликованных документах содержатся данные с фамилиями и деталями о совершенных преступлениях.
"Здесь достаточно толстая информация, обширно все изложено с фамилиями, с жертвами, что они делали. Работа проведена очень качественно и очень интересно", - добавил он.
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МариупольВеликая Отечественная война (1941-1945)ДНР
 
 
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