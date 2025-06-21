https://ria.ru/20250621/mariupol-2024539619.html

В Мариуполе прошла выставка рассекреченных документов о коллаборационистах

В Мариуполе прошла выставка рассекреченных документов о коллаборационистах - РИА Новости, 21.06.2025

В Мариуполе прошла выставка рассекреченных документов о коллаборационистах

Выставка рассекреченных документов о действиях коллаборационистов во времена Великой Отечественной войны прошла в Мариуполе, рассказал руководитель "Молодой... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T20:46:00+03:00

2025-06-21T20:46:00+03:00

2025-06-21T20:46:00+03:00

мариуполь

великая отечественная война (1941-1945)

днр

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МАРИУПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Выставка рассекреченных документов о действиях коллаборационистов во времена Великой Отечественной войны прошла в Мариуполе, рассказал руководитель "Молодой гвардии" в ДНР Сергей Добровольский. "Проходит тематическая выставка. Наши коллеги из Федеральной Службы Безопасности предоставили нам уникальные данные. Это данные о тех предателях Мариуполя, которые в 1941 году и вообще в годы оккупации, находились здесь и сдавали наших людей, которые были патриотами своей родины — подпольщики, партизаны, которые делали диверсии, делали все, чтобы враг быстрее ушел с нашей земли", - сказал Добровольский РИА Новости. Он подчеркнул, что в опубликованных документах содержатся данные с фамилиями и деталями о совершенных преступлениях. "Здесь достаточно толстая информация, обширно все изложено с фамилиями, с жертвами, что они делали. Работа проведена очень качественно и очень интересно", - добавил он.

https://ria.ru/20250520/fsb--2018083849.html

мариуполь

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Выставка документов о действиях коллаборационистов во времена ВОВ Выставка рассекреченных документов о действиях коллаборационистов во времена Великой Отечественной войны прошла в Мариуполе, рассказал руководитель "Молодой гвардии" в ДНР Сергей Добровольский 2025-06-21T20:46 true PT1M15S

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мариуполь, великая отечественная война (1941-1945), днр