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Макрон заявил о намерении ускорить переговоры ЕС с Ираном - РИА Новости, 21.06.2025
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16:23 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/makron-2024516276.html
Макрон заявил о намерении ускорить переговоры ЕС с Ираном
Макрон заявил о намерении ускорить переговоры ЕС с Ираном - РИА Новости, 21.06.2025
Макрон заявил о намерении ускорить переговоры ЕС с Ираном
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам телефонного разговора со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о намерении ускорить переговоры... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T16:23:00+03:00
2025-06-21T16:23:00+03:00
в мире
иран
израиль
франция
эммануэль макрон
масуд пезешкиан
дональд трамп
магатэ
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ПАРИЖ, 21 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам телефонного разговора со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о намерении ускорить переговоры европейских стран с Тегераном, чтобы остановить конфликт на Ближнем Востоке. Ранее газета Washington Post сообщила, что дата новых переговоров представителей Ирана и "евротройки" еще не определена, однако встречу планируется провести в течение двух недель, до истечения срока, отведенного президентом США Дональдом Трампом для достижения сделки. "Президент Ирана Масуд Пезешкиан позвонил мне… Я убежден, что существует путь, чтобы выйти из войны и избежать ещё большей опасности. Для того, чтобы этого достичь, мы ускорим переговоры, начатые Францией и её европейскими партнерами с Ираном", - написал Макрон на своей странице в соцсети X. Французский лидер также добавил, что Тегеран должен предоставить гарантии мирного характера своей ядерной программы. В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в Женеве провел с коллегами из Великобритании, Франции и Германии переговоры по атому и ситуации на Ближнем Востоке на фоне эскалации напряженности ирано-израильского конфликта. На переговорах также присутствовала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, на который ссылалось агентство Nour News, в стране погибли не менее 430 человек и не менее 3,5 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250620/makron-2024252963.html
https://ria.ru/20250620/barro-2024418309.html
https://ria.ru/20250619/ekonomika-2024066349.html
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в мире, иран, израиль, франция, эммануэль макрон, масуд пезешкиан, дональд трамп, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Франция, Эммануэль Макрон, Масуд Пезешкиан, Дональд Трамп, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Макрон заявил о намерении ускорить переговоры ЕС с Ираном

Макрон: Франция и ЕС ускорят переговоры с Ираном, чтобы остановить конфликт

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам телефонного разговора со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о намерении ускорить переговоры европейских стран с Тегераном, чтобы остановить конфликт на Ближнем Востоке.
Ранее газета Washington Post сообщила, что дата новых переговоров представителей Ирана и "евротройки" еще не определена, однако встречу планируется провести в течение двух недель, до истечения срока, отведенного президентом США Дональдом Трампом для достижения сделки.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Ничто не оправдывает удары Израиля по Ирану, заявил Макрон
20 июня, 15:25
"Президент Ирана Масуд Пезешкиан позвонил мне… Я убежден, что существует путь, чтобы выйти из войны и избежать ещё большей опасности. Для того, чтобы этого достичь, мы ускорим переговоры, начатые Францией и её европейскими партнерами с Ираном", - написал Макрон на своей странице в соцсети X.
Французский лидер также добавил, что Тегеран должен предоставить гарантии мирного характера своей ядерной программы.
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в Женеве провел с коллегами из Великобритании, Франции и Германии переговоры по атому и ситуации на Ближнем Востоке на фоне эскалации напряженности ирано-израильского конфликта. На переговорах также присутствовала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
ЕС ждет от Ирана открытости к переговорам, заявил глава МИД Франции
20 июня, 22:34
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, на который ссылалось агентство Nour News, в стране погибли не менее 430 человек и не менее 3,5 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Экономика ЕС испытывает давление из-за конфликта Ирана и Израиля
19 июня, 23:52
 
В миреИранИзраильФранцияЭммануэль МакронМасуд ПезешкианДональд ТрампМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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