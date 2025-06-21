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Чернышенко рассказал о начале приемной кампании в российских вузах - РИА Новости, 21.06.2025
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14:23 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/kompaniya-2024500549.html
Чернышенко рассказал о начале приемной кампании в российских вузах
Чернышенко рассказал о начале приемной кампании в российских вузах - РИА Новости, 21.06.2025
Чернышенко рассказал о начале приемной кампании в российских вузах
Приемная кампания начинается в более 1,2 тысячи вузах и почти в 4 тысячах колледжах РФ, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T14:23:00+03:00
2025-06-21T14:23:00+03:00
дмитрий чернышенко
брянская область
россия
валерий фальков
общество
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Приемная кампания начинается в более 1,2 тысячи вузах и почти в 4 тысячах колледжах РФ, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. "Приемная кампания начинается в более 1,2 тысячи вузах и почти в 4 тысячах колледжах нашей страны. Всего в этом учебном году доступно свыше 619 тысяч бюджетных мест по программам высшего образования и порядка 835 тысяч – по программам среднего профессионального", – заявил Чернышенко, слова которого приводятся пресс-службой аппарата вице-премьера. В свою очередь, глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что уже традиционно большая часть бюджетных мест, более 73%, распределена региональным вузам. "Учитываем перспективную потребность в рамках кадрового прогноза, в том числе потребность национальных проектов технологического лидерства и региональных инвестиционных программ. Поэтому в структуре приема преобладают специальности, которые обеспечивают технологическое лидерство нашей страны. Почти 43% – это направления, связанные с инженерией, современными технологиями – 246 тысяч бюджетных мест", – сказал Фальков, слова которого приводятся в сообщении. Он добавил, что лидерами по объему бюджетных мест остаются такие направления, как медицина, педагогические специальности, общественные науки и другие. Согласно сообщению, в 2025 году для приема в вузы участников специальной военной операции и членов их семей определена отдельная квота в размере не менее 10% от общего объема бюджетных мест – это более 50 тысяч мест. Еще 2 тысячи мест зарезервировано на подготовительных отделениях вузов. Учтены особенности школьного обучения в ряде приграничных территорий Белгородской, Курской и Брянской областей: выпускники этих школ по выбору смогут поступать в университеты как по ЕГЭ, так и по внутренним вступительным испытаниям вузов в форме единого собеседования. Квота целевого приема в вузы составит более 23% от общего объема бюджетных мест. Абитуриенты могут увидеть предложения работодателей на платформе "Работа России", интегрированной с системой "Поступление в вуз онлайн".
https://ria.ru/20250621/gosduma-2024427982.html
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дмитрий чернышенко, брянская область, россия, валерий фальков, общество
Дмитрий Чернышенко, Брянская область, Россия, Валерий Фальков, Общество
Чернышенко рассказал о начале приемной кампании в российских вузах

Приемная кампания начинается в более 1,2 тыс вузах и почти в 4 тыс колледжах РФ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАбитуриенты университета в Москве
Абитуриенты университета в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Приемная кампания начинается в более 1,2 тысячи вузах и почти в 4 тысячах колледжах РФ, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
"Приемная кампания начинается в более 1,2 тысячи вузах и почти в 4 тысячах колледжах нашей страны. Всего в этом учебном году доступно свыше 619 тысяч бюджетных мест по программам высшего образования и порядка 835 тысяч – по программам среднего профессионального", – заявил Чернышенко, слова которого приводятся пресс-службой аппарата вице-премьера.
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В свою очередь, глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что уже традиционно большая часть бюджетных мест, более 73%, распределена региональным вузам.
"Учитываем перспективную потребность в рамках кадрового прогноза, в том числе потребность национальных проектов технологического лидерства и региональных инвестиционных программ. Поэтому в структуре приема преобладают специальности, которые обеспечивают технологическое лидерство нашей страны. Почти 43% – это направления, связанные с инженерией, современными технологиями – 246 тысяч бюджетных мест", – сказал Фальков, слова которого приводятся в сообщении.
Он добавил, что лидерами по объему бюджетных мест остаются такие направления, как медицина, педагогические специальности, общественные науки и другие.
Согласно сообщению, в 2025 году для приема в вузы участников специальной военной операции и членов их семей определена отдельная квота в размере не менее 10% от общего объема бюджетных мест – это более 50 тысяч мест. Еще 2 тысячи мест зарезервировано на подготовительных отделениях вузов.
Учтены особенности школьного обучения в ряде приграничных территорий Белгородской, Курской и Брянской областей: выпускники этих школ по выбору смогут поступать в университеты как по ЕГЭ, так и по внутренним вступительным испытаниям вузов в форме единого собеседования.
Квота целевого приема в вузы составит более 23% от общего объема бюджетных мест. Абитуриенты могут увидеть предложения работодателей на платформе "Работа России", интегрированной с системой "Поступление в вуз онлайн".
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Дмитрий ЧернышенкоБрянская областьРоссияВалерий ФальковОбщество
 
 
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