https://ria.ru/20250621/kompaniya-2024500549.html

Чернышенко рассказал о начале приемной кампании в российских вузах

Чернышенко рассказал о начале приемной кампании в российских вузах - РИА Новости, 21.06.2025

Чернышенко рассказал о начале приемной кампании в российских вузах

Приемная кампания начинается в более 1,2 тысячи вузах и почти в 4 тысячах колледжах РФ, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T14:23:00+03:00

2025-06-21T14:23:00+03:00

2025-06-21T14:23:00+03:00

дмитрий чернышенко

брянская область

россия

валерий фальков

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965154097_535:586:3135:2048_1920x0_80_0_0_f6f01205f27a5641be27743e9f84406a.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Приемная кампания начинается в более 1,2 тысячи вузах и почти в 4 тысячах колледжах РФ, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. "Приемная кампания начинается в более 1,2 тысячи вузах и почти в 4 тысячах колледжах нашей страны. Всего в этом учебном году доступно свыше 619 тысяч бюджетных мест по программам высшего образования и порядка 835 тысяч – по программам среднего профессионального", – заявил Чернышенко, слова которого приводятся пресс-службой аппарата вице-премьера. В свою очередь, глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что уже традиционно большая часть бюджетных мест, более 73%, распределена региональным вузам. "Учитываем перспективную потребность в рамках кадрового прогноза, в том числе потребность национальных проектов технологического лидерства и региональных инвестиционных программ. Поэтому в структуре приема преобладают специальности, которые обеспечивают технологическое лидерство нашей страны. Почти 43% – это направления, связанные с инженерией, современными технологиями – 246 тысяч бюджетных мест", – сказал Фальков, слова которого приводятся в сообщении. Он добавил, что лидерами по объему бюджетных мест остаются такие направления, как медицина, педагогические специальности, общественные науки и другие. Согласно сообщению, в 2025 году для приема в вузы участников специальной военной операции и членов их семей определена отдельная квота в размере не менее 10% от общего объема бюджетных мест – это более 50 тысяч мест. Еще 2 тысячи мест зарезервировано на подготовительных отделениях вузов. Учтены особенности школьного обучения в ряде приграничных территорий Белгородской, Курской и Брянской областей: выпускники этих школ по выбору смогут поступать в университеты как по ЕГЭ, так и по внутренним вступительным испытаниям вузов в форме единого собеседования. Квота целевого приема в вузы составит более 23% от общего объема бюджетных мест. Абитуриенты могут увидеть предложения работодателей на платформе "Работа России", интегрированной с системой "Поступление в вуз онлайн".

https://ria.ru/20250621/gosduma-2024427982.html

https://ria.ru/20250620/grigorenko-2024136857.html

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий чернышенко, брянская область, россия, валерий фальков, общество