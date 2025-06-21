https://ria.ru/20250621/khamenei--2024504838.html

NYT: Хаменеи общается с командирами через помощника, опасаясь покушения

NYT: Хаменеи общается с командирами через помощника, опасаясь покушения - РИА Новости, 21.06.2025

NYT: Хаменеи общается с командирами через помощника, опасаясь покушения

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи теперь разговаривает со своими командирами в основном через доверенного помощника, опасаясь покушения, утверждает американская РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T14:59:00+03:00

2025-06-21T14:59:00+03:00

2025-06-21T14:59:00+03:00

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

магатэ

али хаменеи

рафаэль гросси

дональд трамп

сша

израиль

иран

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906642783_0:145:2200:1383_1920x0_80_0_0_c5e29445d696d20f7f1c266e2ad38f0f.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи теперь разговаривает со своими командирами в основном через доверенного помощника, опасаясь покушения, утверждает американская газета New York Times, ссылаясь на трех иранских чиновников, знакомых с чрезвычайными военными планами лидера. "Опасаясь покушения, верховный лидер Ирана теперь разговаривает со своими командирами в основном через доверенного помощника, приостановив использование электронных средств коммуникаций, чтобы его было сложнее найти", - пишет газета. Согласно источникам издания, верховный лидер также выбрал потенциальных преемников высокопоставленных иранских военных командиров на случай гибели его соратников. Кроме того, утверждается, что Хаменеи выбрал трех высокопоставленных религиозных деятелей в качестве кандидатов на пост верховного лидера Ирана на случай собственной гибели. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

сша

израиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

война израиля и ирана: последние новости о конфликте, магатэ, али хаменеи, рафаэль гросси, дональд трамп, сша, израиль, иран, в мире