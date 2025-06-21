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Роман Карманов: ПФКИ — это экосистема возможностей для творческих людей

Роман Карманов: ПФКИ — это экосистема возможностей для творческих людей - РИА Новости, 21.06.2025

Роман Карманов: ПФКИ — это экосистема возможностей для творческих людей

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического... РИА Новости, 21.06.2025

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Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума рассказал о наиболее популярных направлениях среди заявителей на грантовый конкурс, разнообразии музыкальных жанров в рамках специального отбора на создание аудиовизуального контента для детей и молодежи, а также поддержке фондом документального киноПетербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.— Роман Владимирович, чуть меньше месяца назад стартовал новый 15-й грантовый конкурс. В конкурсе 12 тематических направлений, есть ли при этом какой-то приоритет в отборе, или для каждого направления свои квоты?— Действительно, до 10 июля мы принимаем заявки на грантовый конкурс. В конкурсах ПФКИ нет приоритетных направлений и типов проектов, нет квот для регионов, об этом тоже часто спрашивают коллеги-журналисты. Мы работаем с инициативами творческих людей, и это слово — инициатива — главное. По результатам 14 конкурсов мы можем сказать, что наиболее популярные направления среди заявителей — "Культурный код", "Место силы", "Молодые лидеры", но эта статистика сложилась, исходя из интересов и идей авторов творческих проектов, а не наших установок. Популярно также направление "Единство с судьбой России".— Есть такое представление, что творческие люди не всегда хороши в организации и структурировании своих замыслов. Понимаю, что в конкурсе у вас, разумеется, есть регламент и правила. Но предположим, вы получаете заявку: идея отличная, но сформулирована не совсем в соответствии с требованиями. Такие конкурсанты просто не проходят отбор или вы их как-то консультируете, отправляете на доработку или помогаете оперативно внести коррективы?— Мы не вмешиваемся в заявку ни на этапе ее формирования, ни в период оценки. Для того, чтобы избежать грубых ошибок, нужно, как вы правильно отметили, изучить все правила конкурса, а точнее — документацию, методические материалы. Всегда советую заявителям не откладывать подачу заявки на последний день и обязательно проверять ее по чек-листу перед отправкой. Мы много внимания уделяем образовательным программам: записаны обучающие видеокурсы и подкасты, делаем вебинары к старту конкурсов, много ездим с лекциями и мастер-классами по регионам. По итогам каждого конкурса проводим акселераторы по доработке и написанию проектов. Эту работу ведем с теми, кто уже участвовал в конкурсах, но не победил. Помогаем разобрать ошибки, понять логику заполнения заявки и подготовиться к новому конкурсу. За время обучения команды зачастую переупаковывают свои проекты, масштабируют, делают их более глубокими и содержательными.— А очно можно посоветоваться с кем-то, задать вопрос, если при подготовке заявки что-то непонятно?— С 2022 года ПФКИ развивает сеть региональных проектных офисов. Первый мы открыли в Луганске, сегодня их уже 25. Они создаются там, где с инициативой их открытия выходят главы субъектов, где в нашей совместной работе по развитию креативного потенциала региона заинтересовано его руководство. В офисах работают сотрудники, прошедшие обучение в ПФКИ, они всегда на связи с нами, узнают первыми все изменения в конкурсах, если они появляются. К ним можно прийти, посоветоваться, попросить помощи в анализе допущенных ошибок. За вас не напишут заявку, но посоветуют, на что обратить внимание.— В этом году в уже проведенном конкурсе процент софинсирования составил 121% – абсолютный рекорд среди конкурсов. Как вы считаете, можно ли прогнозировать увеличение показателей в предстоящем конкурсе? Это тенденция или пока рано так говорить?— Это не прогноз, а уже статистика. Софинансирование проектов растет, как, кстати, и средняя сумма гранта, за несколько лет она выросла вдвое. Команды становятся более крепкими, доказывают на деле, что они способны реализовать крупные проекты. У них появляется все больше партнеров, которые верят в успешную реализую проекта и знают, что они поддерживают значимые для общества и сферы инициативы. У команд постепенно тоже появляется больше собственных ресурсов, которые они готовы вкладывать в развитие своих идей. Сказать, что следующий конкурс поставит новый рекорд, невозможно – это зависит от качества и масштабов поданных проектов, какими будут заявки по итогам окончания кампании мы сейчас не знаем. Но что среднее софинансирование стабильно растет — очевидный факт. И это говорит о том, что качество поддерживаемых нами проектов — на высоком уровне, в них верят партнеры и инвесторы, они наращивают свою аудиторию, интересны тем, для кого они создаются.— Проектов становится все больше, как и желающих. Планируется ли в будущем увеличение поддержки ПФКИ для прошедших отбор конкурсантов?— Сейчас у нас есть горизонт планирования до 2030 года: ежегодно в бюджете заложены по десять миллиардов рублей на поддержку творческих проектов со всей страны. Распределено уже более 40 миллиардов рублей за четыре года, и это — беспрецедентная поддержка со стороны государства, аналогов которой нет в других странах.Отмечу, что помимо финансовой поддержки проектов ПФКИ оказывает, на самом деле, гораздо большую помощь грантополучателям: это и информационное сопровождение, и продвижение самих авторов проектов. Например, на полях ПМЭФ нами организовано несколько сессий, в которых спикерами выступили авторы ярких творческих проектов, подержанных фондом.Мы стараемся сообщать о возможности подачи заявок на различные премии и конкурсы, а также обучение от партнеров. Я думаю, что можно смело говорить, что ПФКИ – это целая экосистема, попадая в которую, авторы креативных проектов могут не только получить финансирование, но и новые навыки, возможности продвижения и, главное, связи. Мы заметили, что многие наши проекты уже начали объединяться и создавать новые интересные и более масштабные проекты совместно. И это не может не радовать.— Прием заявок на специальный отбор ПФКИ на создание музыкального аудиовизуального контента для детей и молодежи в рамках национального проекта "Молодежь и дети" завершился 5 мая. Понимаю, что вы планируете подвести итоги позже, но, может быть, чуть приоткроете нам завесу тайны: были ли особенно запоминающиеся заявки? От кого их было больше – от детей или от взрослых?— Очень хочется поделиться, для нас это тоже новый опыт. Недавно завершились очные питчинги, приглашены были все проекты, прошедшие первый экспертный отбор. Заявки разноплановые, это вся палитра музыкальных жанров: помимо рока, к примеру, есть много этно-музыки и фолка высокого качества от молодых артистов, это, очевидно, становится трендом. Будут поддержаны не только столичные команды, но и региональные, их много. Что характерно, заявки подали и уже известные исполнители с именем и собственной аудиторией, чьи треки уже сейчас входят в чарты, и совсем неизвестные, то есть это новые имена. Итоги мы скоро подведем, а сам контент будет размещен на отечественных сервисах до конца года. Что касается возраста авторов: заявки подавали только взрослые, но свое творчество они могли адресовать и на детскую аудиторию тоже.— В год Защитника Отечества ПФКИ тесно сотрудничает с государственным фондом "Защитники Отечества". Могли бы вы также рассказать о проведенной работе? Какие мероприятия еще планируется провести до конца года?— Не только в тематический год, это теперь наша постоянная деятельность. Больше скажу, каждый новый проектный офис открывается только после того, как наладил совместную работу с фондом "Защитники Отечества". В 25 регионах присутствия проектных офисов регулярно проводятся обучающие мероприятия и индивидуальные консультации.Мы организовали уже два специальных обучающих марафона для ветеранов СВО и членов их семей, на них было подано более 300 заявок. Мы видим результат — ветераны и участники СВО, члены их семей уже подают заявки на гранты. Начиная с 2022 года поддержку получили 765 проектов, которые связаны с участниками СВО, их семьями, грантовый фонд таких проектов превысил 4,57 миллиарда рублей, 531 проект направлен непосредственно на наших героев и их близких как на целевую аудиторию — это серьезная цифра. Кроме того, помимо грантов, есть еще одно направление: мы еженедельно распределяем порядка 3 000 билетов среди наших защитников и их семей по всей стране на мероприятия, получившие поддержку ПФКИ.— Вы говорили, что ПФКИ очень настроен на поддержку документального кино. В наше время, кажется, в нем есть особая потребность, особенно в связи с СВО. Поддерживаете ли вы кинематографистов, которые хотят снимать и снимают документальное кино об этих событиях?— Действительно, мы больше поддерживаем именно документальные фильмы. Сфера сегодня переживает настоящий ренессанс, появляется много молодых съемочных групп, возрос интерес и у аудитории. С грантовой поддержкой сняты такие фильмы, как "Солдат ребенка не обидит", "Где проходит граница?", "Отцы Донбасса". Поддерживается не только создание фильмов, но и кинофестивали документального кино. Один из ярких примеров — "Неизвестная Россия", весной завершился второй фестиваль, проходящей при нашей поддержке. Все фильмы были показаны на кабельном телеканале "Неизвестная Россия", а лучшие получили возможность показа в эфире НТВ.— С 2023 года в конкурсе участвуют и представители новых регионов — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Есть ли от них заявки в текущей кампании?— Заявки, безусловно, есть. Авторы творческих проектов исторических регионов России активно включаются в грантовые волны. Всего, без учета проходящего конкурса, они подали 400 заявок. Победу одержали 82 на общую сумму почти 241 миллион рублей. Это существенное вливание в бюджет, направленное на развитие креативных проектов, талантов жителей регионов. Пока что рано говорить о том, сколько будет заявок на наш 15 конкурс, но то, что они уже зарегистрированы в системе — абсолютно точно.— Недавно вы не исключили, что когда-нибудь в будущем в конкурсах смогут участвовать самозанятые. А какие еще изменения и нововведения обсуждаются для будущих конкурсов?— Сейчас на конкурс могут подавать заявки НКО, коммерческие и муниципальные организации, индивидуальные предприниматели. Причем, у нас нет ограничения по "возрасту" организации, то есть, вы сегодня можете зарегистрировать ИП и сразу подать заявку на грант. Это позволяет говорить о том, что каждый может принять участие в конкурсе. Расширять категории участников до конца года не планируется. Мы очень осторожно подходим к любым нововведениям. Всего пару конкурсов назад мы внесли существенные обновления в правила конкурса: теперь заявители указывают, каким из 17 традиционных духовно-нравственных ценностей соответствует их проект, у нас изменились направления, теперь их 12, появилась возможность подписать заявку электронной подписью. Еще раз призываю не откладывать на последний день отправку заявок, а также пробовать участвовать в конкурсе, не бояться и не стесняться. Заявочная кампания продлится до 10 июля.

https://ria.ru/20250523/konkurs-2018660502.html

https://ria.ru/20250612/geroi-2022512288.html

https://ria.ru/20250602/mishustin-2020397403.html

https://ria.ru/20250322/mihalkov-2006722691.html

https://ria.ru/20250614/prilepin-2022695340.html

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президентский фонд культурных инициатив, роман карманов, донецкая народная республика, луганск, луганская народная республика, россия, интервью