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В совете армянских организаций Франции высказались об аресте Карапетяна - РИА Новости, 21.06.2025
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17:12 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/karapetyan-2024522190.html
В совете армянских организаций Франции высказались об аресте Карапетяна
В совете армянских организаций Франции высказались об аресте Карапетяна - РИА Новости, 21.06.2025
В совете армянских организаций Франции высказались об аресте Карапетяна
Армянский премьер Никол Пашинян боится сильных личностей и поэтому арестовал предпринимателя Самвела Карапетяна, считает сопредседатель Координационного совета... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T17:12:00+03:00
2025-06-21T17:12:00+03:00
никол пашинян
самвел карапетян
армения
sputnik армения
армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
турция
франция
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ЕРЕВАН, 21 июня - РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян боится сильных личностей и поэтому арестовал предпринимателя Самвела Карапетяна, считает сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF) Мурад Папазян. "Никол Пашинян боится сильных личностей, потому и арестовал Самвела Карапетяна... Он стремится усмирить своих политических противников, нейтрализовать активность оппозиции, с приближением парламентских выборов в его действиях наблюдается нервозность", - заявил Папазян агентству Sputnik Армения. Он выразил опасение, что за арестом Карапетяна и нападок на Армянскую апостольскую церковь последуют крайние меры в отношении многих несогласных с действиями власти. Папазян считает, что уголовное преследование Карапетяна, давление на ААЦ и вчерашние задержания сторонников оппозиционного движения "Священная борьба" - это звенья одной цепи. "Цель Пашиняна – нейтрализовать активность оппозиции. С приближением даты очередных выборов (в 2026 году - ред.) в его действиях наблюдается нервозность. Он знает, что отношение к нему в Армении и в диаспоре уже недоброжелательное", – подчеркнул Папазян. На этом фоне, по его мнению, действия властей ужесточатся, Пашинян применит не демократические, а силовые методы, чем изменит им же провозглашенным принципам, вызвавшим доверие общества и приведшим его к власти. При этом, как отметил представитель армянской диаспоры, такое поведение обусловлено повесткой, которая стала актуальной для Пашиняна после его визита в Турцию. "Он хочет скорейшей нормализации отношений с Турцией и Азербайджаном. Но в Анкаре и Баку не хотят протягивать руку Еревану, а хотят наложить свои лапы на Армению. Для них Никол Пашинян – лучший инструмент для этого", – заявил Папазян. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250620/armeniya-2024418983.html
https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024400154.html
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никол пашинян, самвел карапетян, армения, sputnik армения, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении , турция, франция, в мире
Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армения, Sputnik Армения, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении , Турция, Франция, В мире
В совете армянских организаций Франции высказались об аресте Карапетяна

CCAF: Пашинян боится сильных личностей и поэтому арестовал Карапетяна

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 июня - РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян боится сильных личностей и поэтому арестовал предпринимателя Самвела Карапетяна, считает сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF) Мурад Папазян.
"Никол Пашинян боится сильных личностей, потому и арестовал Самвела Карапетяна... Он стремится усмирить своих политических противников, нейтрализовать активность оппозиции, с приближением парламентских выборов в его действиях наблюдается нервозность", - заявил Папазян агентству Sputnik Армения. Он выразил опасение, что за арестом Карапетяна и нападок на Армянскую апостольскую церковь последуют крайние меры в отношении многих несогласных с действиями власти.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Эксперт назвал арест Карапетяна попыткой узурпировать выборы в Армении
20 июня, 22:47
Папазян считает, что уголовное преследование Карапетяна, давление на ААЦ и вчерашние задержания сторонников оппозиционного движения "Священная борьба" - это звенья одной цепи.
"Цель Пашиняна – нейтрализовать активность оппозиции. С приближением даты очередных выборов (в 2026 году - ред.) в его действиях наблюдается нервозность. Он знает, что отношение к нему в Армении и в диаспоре уже недоброжелательное", – подчеркнул Папазян. На этом фоне, по его мнению, действия властей ужесточатся, Пашинян применит не демократические, а силовые методы, чем изменит им же провозглашенным принципам, вызвавшим доверие общества и приведшим его к власти.
При этом, как отметил представитель армянской диаспоры, такое поведение обусловлено повесткой, которая стала актуальной для Пашиняна после его визита в Турцию. "Он хочет скорейшей нормализации отношений с Турцией и Азербайджаном. Но в Анкаре и Баку не хотят протягивать руку Еревану, а хотят наложить свои лапы на Армению. Для них Никол Пашинян – лучший инструмент для этого", – заявил Папазян.
Самвел Карапетян с женой Этери - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Экс-омбудсмен Армении назвала арест Карапетяна правовым беспределом
20 июня, 20:22
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Эксперт объяснил нападки Пашиняна на церковь и Карапетяна
20 июня, 14:57
 
Никол ПашинянСамвел КарапетянАрменияSputnik АрменияАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в АрменииТурцияФранцияВ мире
 
 
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