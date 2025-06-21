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При ударе Израиля по Ирану погибли пять военных - РИА Новости, 21.06.2025
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23:09 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/izrail-2024548098.html
При ударе Израиля по Ирану погибли пять военных
При ударе Израиля по Ирану погибли пять военных - РИА Новости, 21.06.2025
При ударе Израиля по Ирану погибли пять военных
Пять военных армии Ирана погибли, еще девять получили ранения при ударе Израиля по западной провинции исламской республики Керманшах, передает иранское... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T23:09:00+03:00
2025-06-21T23:09:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 21 июн - РИА Новости. Пять военных армии Ирана погибли, еще девять получили ранения при ударе Израиля по западной провинции исламской республики Керманшах, передает иранское агентство Mehr со ссылкой на власти провинции. "Около 16:00 (15:30 мск) в субботу пограничный район Нафтшахр-Сумар в окрестностях города Каср-и-Ширин (расположен на границе с Ираком – ред.) подвергся удару со стороны израильского режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что Израиль последовательно нанес два удара по территории Нафтшахр-Сумар. "В результате погибли пять военнослужащих армии Ирана. Ещё девять военнослужащих получили ранения", - добавляет агентство. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250617/tsentr-2023289123.html
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в мире, иран, израиль, ирак, рафаэль гросси, дональд трамп, крейг мюррей, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Ирак, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, Крейг Мюррей, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
При ударе Израиля по Ирану погибли пять военных

Mehr: при ударе Израиля по западной провинции Ирана погибли пять военных

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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ТЕГЕРАН, 21 июн - РИА Новости. Пять военных армии Ирана погибли, еще девять получили ранения при ударе Израиля по западной провинции исламской республики Керманшах, передает иранское агентство Mehr со ссылкой на власти провинции.
"Около 16:00 (15:30 мск) в субботу пограничный район Нафтшахр-Сумар в окрестностях города Каср-и-Ширин (расположен на границе с Ираком – ред.) подвергся удару со стороны израильского режима", - говорится в сообщении.
Иран атаковал логистический центр военной разведки Израиля в районе базы Глилот рядом с Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
SNN: Иран атаковал логистический центр военной разведки Израиля
17 июня, 11:28
Отмечается, что Израиль последовательно нанес два удара по территории Нафтшахр-Сумар.
"В результате погибли пять военнослужащих армии Ирана. Ещё девять военнослужащих получили ранения", - добавляет агентство.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Здание в финансовом квартале Тель-Авива, поврежденное в результате ракетной атаки Ирана - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
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Вчера, 17:16
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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15 июня, 14:17
 
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