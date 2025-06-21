https://ria.ru/20250621/izrail-2024440981.html

ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира бригады БПЛА ВВС КСИР Ирана

ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира бригады БПЛА ВВС КСИР Ирана - РИА Новости, 21.06.2025

ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира бригады БПЛА ВВС КСИР Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в официальном Telegram-канале о ликвидации военно-воздушными силами страны командира второй бригады БПЛА ВВС Корпуса... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T06:25:00+03:00

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2025-06-21T06:25:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в официальном Telegram-канале о ликвидации военно-воздушными силами страны командира второй бригады БПЛА ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Аминпура Джудаки. "ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили Аминпура Джудаки, командира второй бригады БПЛА ВВС КСИР", - гласит заявление ЦАХАЛ. Отмечается, что Джудаки занял должность после ликвидации силами ЦАХАЛ бывшего командира второй бригады БПЛА ВВС КСИР Тахера Пура 13 июня и курировал "сотни" атак БПЛА на израильскую территорию из района Ахваза на юго-западе Ирана. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250620/izrail-2024423562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, ахваз, рафаэль гросси, дональд трамп, крейг мюррей, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте