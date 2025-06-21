https://ria.ru/20250621/izrail-2024433317.html

ЦАХАЛ сообщила о начале новой серии ударов ВВС по военным объектам в Иране

ЦАХАЛ сообщила о начале новой серии ударов ВВС по военным объектам в Иране - РИА Новости, 21.06.2025

ЦАХАЛ сообщила о начале новой серии ударов ВВС по военным объектам в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о начале новой серии ударов ВВС по инфраструктуре для хранения и запуска ракет в центральном Иране. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T03:28:00+03:00

2025-06-21T03:28:00+03:00

2025-06-21T03:36:00+03:00

израиль

иран

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

в мире

сша

рафаэль гросси

магатэ

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022626925_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_2df4a5f7a5eae9eb8171e1c382c411d5.jpg

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о начале новой серии ударов ВВС по инфраструктуре для хранения и запуска ракет в центральном Иране."ВВС Израиля начали серию ударов по объектам хранения и запуска ракет в центральном Иране", - говорится в публикации.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250621/izrail-2024431256.html

https://ria.ru/20250620/izrail-2024423562.html

израиль

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, сша, рафаэль гросси, магатэ, дональд трамп, крейг мюррей