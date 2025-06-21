В нескольких районах Израиля объявили воздушную тревогу
ЦАХАЛ сообщила об обнаружении ракет, запущенных со стороны Ирана
© AP Photo / Ohad ZwigenbergПоследствия ракетной атаки Ирана в Холоне, Израиль
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Последствия ракетной атаки Ирана в Холоне, Израиль. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что зафиксировала ракеты, запущенные со стороны Ирана, в связи с чем в нескольких районах страны была объявлена воздушная тревога, населению предписано отправиться в укрытия.
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По данным армии, защитные системы работают для перехвата угрозы. Населению было предписано укрыться в защищенных укрытиях и оставаться там до дальнейшего уведомления.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
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Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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