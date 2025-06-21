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В нескольких районах Израиля объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.06.2025
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02:54 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/izrail-2024431016.html
В нескольких районах Израиля объявили воздушную тревогу
В нескольких районах Израиля объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.06.2025
В нескольких районах Израиля объявили воздушную тревогу
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что зафиксировала ракеты, запущенные со стороны Ирана, в связи с чем в нескольких районах страны была... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T02:54:00+03:00
2025-06-21T02:54:00+03:00
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что зафиксировала ракеты, запущенные со стороны Ирана, в связи с чем в нескольких районах страны была объявлена воздушная тревога, населению предписано отправиться в укрытия. "В нескольких районах Израиля зазвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Израиля", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ. По данным армии, защитные системы работают для перехвата угрозы. Населению было предписано укрыться в защищенных укрытиях и оставаться там до дальнейшего уведомления. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250618/izrail-2023449011.html
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в мире, иран, израиль, сша, рафаэль гросси, дональд трамп, крейг мюррей, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, Крейг Мюррей, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В нескольких районах Израиля объявили воздушную тревогу

ЦАХАЛ сообщила об обнаружении ракет, запущенных со стороны Ирана

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПоследствия ракетной атаки Ирана в Холоне, Израиль
Последствия ракетной атаки Ирана в Холоне, Израиль - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Последствия ракетной атаки Ирана в Холоне, Израиль. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что зафиксировала ракеты, запущенные со стороны Ирана, в связи с чем в нескольких районах страны была объявлена воздушная тревога, населению предписано отправиться в укрытия.
"В нескольких районах Израиля зазвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Израиля", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Израиль отражает вторую за полчаса ракетную атаку Ирана
18 июня, 01:39
По данным армии, защитные системы работают для перехвата угрозы. Населению было предписано укрыться в защищенных укрытиях и оставаться там до дальнейшего уведомления.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Израиль зафиксировал запуски ракет из Ирана
дополняется ...
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
ЦАХАЛ сообщила о новом пуске ракет из Ирана
18 июня, 01:30
 
В миреИранИзраильСШАРафаэль ГроссиДональд ТрампКрейг МюррейМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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