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Иран и Израиль не откажутся от своих ядерных программ, заявил Медведев - РИА Новости, 21.06.2025
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19:14 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/iran-2024532961.html
Иран и Израиль не откажутся от своих ядерных программ, заявил Медведев
Иран и Израиль не откажутся от своих ядерных программ, заявил Медведев - РИА Новости, 21.06.2025
Иран и Израиль не откажутся от своих ядерных программ, заявил Медведев
Иран и Израиль могли бы отказаться от своих ядерных программ под наблюдением Совета безопасности ООН и МАГАТЭ, но страны этого не сделают, написал... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T19:14:00+03:00
2025-06-21T19:14:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Иран и Израиль могли бы отказаться от своих ядерных программ под наблюдением Совета безопасности ООН и МАГАТЭ, но страны этого не сделают, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте". "Есть ли у Ирана ядерное оружие? Мы не знаем, но мы знаем, что у Израиля есть секретная ядерная программа. Что ж, пусть они совместно откажутся от таких программ под наблюдением Совета Безопасности ООН и МАГАТЭ. Почему Тель-Авиву разрешено, а Тегерану – нет? В предыдущие годы такой отказ назывался "нулевым вариантом". Здорово? Они, конечно, откажутся", - написал Медведев. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250613/iran-2022641102.html
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), дмитрий медведев, рафаэль гросси, дональд трамп, магатэ, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Дмитрий Медведев, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, МАГАТЭ, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иран и Израиль не откажутся от своих ядерных программ, заявил Медведев

Медведев: Иран и Израиль должны были бы отказаться от своих ядерных программ

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Иран и Израиль могли бы отказаться от своих ядерных программ под наблюдением Совета безопасности ООН и МАГАТЭ, но страны этого не сделают, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
"Есть ли у Ирана ядерное оружие? Мы не знаем, но мы знаем, что у Израиля есть секретная ядерная программа. Что ж, пусть они совместно откажутся от таких программ под наблюдением Совета Безопасности ООН и МАГАТЭ. Почему Тель-Авиву разрешено, а Тегерану – нет? В предыдущие годы такой отказ назывался "нулевым вариантом". Здорово? Они, конечно, откажутся", - написал Медведев.
Взрыв в аэропорту иранского Тебриза - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Медведев прокомментировал удары Израиля по Ирану
13 июня, 13:02
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
МИД России - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
МИД назвал объединение сил главной задачей в конфликте Ирана и Израиля
19 июня, 16:32
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Дмитрий МедведевРафаэль ГроссиДональд ТрампМАГАТЭООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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